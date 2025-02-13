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Европарламент призвал к бойкоту нынешних властей Грузии 2

В мире
Дата публикации: 13.02.2025
Deutsche Welle
Европарламент призвал к бойкоту нынешних властей Грузии

Европарламент требует от Тбилиси провести новые парламентские выборы. До тех пор он призывает не признавать легитимность грузинской власти и выступает за введение санкций против высшего руководства Грузии.

Европейский парламент призывает Евросоюз и правительства государств ЕС принять жесточайшие меры по отношению к властям Грузии из-за ситуации с демократией и правами человека в стране, которая еще более ухудшилась после прошедших там в октябре 2024 года парламентских выборов. "Грузия, некогда являвшаяся лидером евроатлантической интеграции, переживает ускоренный процесс отката от демократии, (…) что может привести к тому, что страна пойдет по белорусскому пути политического развития, перейдя от нынешнего авторитарного государства к диктаторскому режиму", - говорится в резолюции, принятой в четверг, 13 февраля, в Страсбурге.

Евродепутаты выступают за "немедленный и всеобъемлющий аудит" политики ЕС в отношении Грузии, который может привести к "условной приостановке экономического сотрудничества и привилегий, предоставляемых" Тбилиси Соглашением об ассоциации с Евросоюзом. Европарламент также призвал передать 120 млн евро, предназначавшиеся для поддержки государственных проектов в Грузии, на поддержку грузинского гражданского общества и независимых СМИ.

Политический кризис в Грузии урегулируют только новые выборы

Власти Грузии должны "немедленно прекратить жестокие репрессии в отношении мирных демонстрантов, политических оппонентов и представителей СМИ", говорится в документе. Евродепутаты призвали ЕС и его государства-члены "не признавать легитимность однопартийного парламента "Грузинской мечты" и бойкотировать самопровозглашенные грузинские власти". "Европарламент продолжает признавать Саломе Зурабишвили законным президентом Грузии и представителем грузинского народа", - подчеркивается в резолюции. Там же предлагается пригласить Зурабишвили в качестве президента Грузии на саммит ЕС в Брюсселе 20-21 марта.

Политический кризис в Грузии может быть урегулирован только путем новых парламентских выборов, заявляют евродепутаты. "Европарламент требует, чтобы в Грузии в течение следующих нескольких месяцев состоялись новые выборы в условиях улучшенной избирательной среды", - говорится в резолюции.

ЕС не будет финансировать госпроекты "Грузинской мечты"

Одновременно Европарламент призвал ввести жесткие персональные санкции на уровне ЕС против почетного председателя партии власти "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, а также членов семьи Иванишвили и его компаний. Такие же санкции, по мнению Европарламента, необходимо принять против грузинского руководства, включая премьер-министра Ираклия Кобахидзе, спикера парламента Шалвы Папуашвили, министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури, мэра Тбилиси Кахи Каладзе и председателя "Грузинской мечты" Ираклия Гарибашвили. Штрафные меры следует ввести также против судей, выносящих политически мотивированные приговоры, и владельцев проправительственных СМИ, среди которых - телеканалы Imedi, Pos TV и Rustavi 2.

Поскольку уважение основных прав является одним из главных условий для либерализации безвизовго режим ЕС с третьими странами, Европарламент призывает Еврокомиссию "пересмотреть безвизовый статус Грузии с возможностью его приостановления, если будет сочтено, что стандарты ЕС в области демократического управления и свобод не соблюдаются".

Европарламент подчеркнул, что он поощряет решение Еврокомиссии прекратить финансирования любых проектов, реализуемых грузинскими властями, и призвал Брюссель "определить экономические секторы, имеющие отношение к олигархическим интересам, которые поддерживают и укрепляют нынешнее авторитарное правление" Грузии с целью потенциального введения санкций.

#грузия #европарламент
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Комментарии (2)

  • Ч
    Чангл
    13-го февраля

    Ну сами виноваты. Есть попкорн, кто первый побежит с извинениями? Сейчас будет саммит мира и посмотрим. Украина похоже уже не будет на первом месте. А своё всё пропукали. Теперь только на коленях и с опущенной головой. Новый хозяин 4 года наблюдал, он всё знает и помнит

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  • ЯО
    Яшка Одесский
    13-го февраля

    Вся шваль, которая сидит в гейбрюсселе тоже давно уже должна быть бойкотирована!

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