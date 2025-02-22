ЕС готовит пакет помощи Украине на 20 миллиардов евро - Bloomberg

Европейский союз (ЕС) готовит для Украины пакет военной помощи на сумму примерно 20 миллиардов евро. Об этом заявило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

Как указано в материале, ЕС хочет обеспечить Киеву поддержку на фоне стремления президента США Дональда Трампа быстро организовать мирное урегулирование конфликта.

Кроме того, уточняется, что пакет будет включать поставки артиллерийских боеприпасов, систем ПВО, высокоточных ударных ракет, беспилотников и другого оружия. Инициатива также будет направлена на поддержку украинских военных бригад.

Ранее стало известно, что Венгрия намерена заблокировать идею стран — участниц Европейского союза о выделении Украине нового пакета помощи. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

Перед этим журнал Politico сообщил, что ЕС готовит новый пакет военной помощи Киеву в качестве ответа на переговоры России и США, состоявшиеся в Саудовской Аравии.