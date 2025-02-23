Уиткофф: компании США могут вернуться в РФ после мирного соглашения по Украине

Спецпредставитель Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф заявил, что американский бизнес сможет вернуться в Россию, если будут достигнуты соглашения по Украине. Об этом 23 февраля сообщает телеканал CBS News в прямом эфире.

По словам Уиткоффа, во время переговоров между США и Россией в Саудовской Аравии вопрос о снятии антироссийских санкций не обсуждали. Тем не менее он указал, что есть надежда, что, если будет достигнуто мирное соглашение по Украине, американские компании смогут вернуться в Россию и возобновить бизнес в стране. Как отметил Уиткофф, многие считают, что это было бы положительным событием после окончания конфликта на Украине.

Кроме того, спецпосланник президента США выразил уверенность в том, что российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп добьются успеха в своих планах по улучшению отношений между двумя странами.