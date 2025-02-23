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Украина отказалась платить США полтриллиона долларов за оказанную помощь - Bloomberg 1

В мире
Дата публикации: 23.02.2025
Deutsche Welle
Украина отказалась платить США полтриллиона долларов за оказанную помощь - Bloomberg
ФОТО: pixabay

Власти Украины отвергли новый вариант сделки о природных ресурсах, предложенный администрацией США, где предлагалось передать Вашингтону 500 млрд долларов в виде ресурсов. Об этом пишет DW.

Об этом сообщило американское агентство Bloomberg со ссылкой на анонимного украинского чиновника.

В субботу американская газета The New York Times написала со ссылкой на новый вариант соглашения между США и Украиной о ресурсах, что доходы от них должны направляться в фонд, где США получат 100%. Киеву предлагается делать взносы в этот фонд, пока он не достигнет 500 млрд долларов - именно такую сумму Дональд Трамп требует в обмен на американскую помощь.

Украинский чиновник заявил Bloomberg, что Киев выступил против требований США. По его словам, Украина оценивает предоставленную США помощь в 90 млрд долларов. Как добавил источник, еще одним камнем преткновения стало отсутствие гарантий от США о будущей военной и финансовой помощи.

Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве 19 февраля также заявил, что у США и Украины "совершенно разные цифры". "Нам война стоила 320 млрд. 120 млрд - это мы, народ Украины, налогоплательщики. 200 млрд - это США и европейские союзники. Это пакеты оружия. Всего США дали нам около 67 млрд оружием и 31,5 млрд - прямая финансовая помощь в бюджет", - цитирует президента издание "Украинская правда".

#сша #помощь украине
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    23-го февраля

    Хохол долги отдаст? Да, не смешите! Это когда такое было, они же Черное море выкопали!

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