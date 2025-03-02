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75-летний Оджалан: курды с турками больше не воюют 0

В мире
Дата публикации: 02.03.2025
BB.LV
Единоличный вождь десятилетиями рулил курдским движением.

Единоличный вождь десятилетиями рулил курдским движением.

Рабочая партия Курдистана просуществовала 46 лет.

«Все группы должны сложить оружие, а РПК должна распуститься», — заявил в специальном обращении Абдулла Оджалан, отбывающий пожизненный срок в турецкой тюрьме лидер Рабочей партии Курдистана (РПК).

Предложение выступить с таким заявлением курдские политики получили от властей Турции. В октябре 2024 года лидер ультраправой турецкой партии ПНД и союзник президента Реджепа Тайипа Эрдогана депутат Девлет Бахчели выступил с такой инициативой: дать свободу Оджалану в обмен на его слова о «конце терроризма и ликвидации своей организации». Президент Турции также отметил, что это может стать «историческим шансом» для избавления страны от терроризма.

В ноябре прошлого года Абдулла Оджалан, который с 1999 года отбывает пожизненное заключение, на встрече с племянником Омером Джаланом, согласился призвать PПK сложить оружие. «Я готов взять на себя эту историческую ответственность», – сказал тогда Оджалан.

Родственник посетил лидера PПK в тюрьме впервые за 2,5 года. Встреча длилась около двух часов. В связи с этим издание Hürriyet привело слова Оджалана: «Не хочу выйти отсюда в гробу».

Однако газета подчеркивает, что предсказать реакцию членов PПK будет сложно, поскольку в 2013 году подобный призыв Оджалана не был принят боевиками, и процесс урегулирования был саботирован.

«РПК родилась в XX веке, в самый жестокий период в истории человечества (…) в тени социализма и холодной войны. Полное отрицание курдской реальности, ограничения основных прав и свобод — в особенности свободы слова — сыграли важную роль в ее возникновении и развитии».

«Необходимость демократического общества неизбежна. Закрытие демократических каналов сыграло свою роль в том, что РПК — самое старое и крупнейшее вооруженное восстание в истории Турецкой Республики — нашла социальную базу и поддержку».

«Призыв, сделанный Девлетом Бахчели (националистическим союзником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана — прим. ред.), а также воля, выраженная господином Президентом, и положительные отклики других политических партий на этот призыв создали среду, в которой я беру на себя историческую ответственность и призываю к разоружению».

«Как и любая современная организация или партия, существование которой не было ликвидировано силой, созовите свой конгресс и примите решение: все группы должны сложить оружие, а РПК должна распуститься», — говорится в письме Оджалана.

Основатель и лидер Курдской рабочей партии Абдулла Оджалан отбывает пожизненное заключение на острове Имралы к югу от Стамбула с 1999 года. Турецкий суд изначально приговорил его к смертной казни, однако позднее она была отменена в стране.

Перед заключением в тюрьму Оджалан запрашивал политическое убежище в Греции, России и Италии, но везде получил отказ. В начале 1999-го он смог укрыться в посольстве Греции в Кении, однако оттуда его вывезли в аэропорт кенийской столицы Найроби и передали специально прибывшей из Турции группе захвата.

Рабочая партия Курдистана была основана Абдуллой Оджаланом в 1978 году, позднее он взял курс на политику вооруженного сопротивления, пытаясь добиться независимости Курдистана. Его партия, в частности, ответственна за серию терактов на территории Турции. В США, Великобритании, Канаде и Австралии РПК считается террористической организацией.

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