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Чиновники США выразили неуверенность в отношениях с Украиной 1

В мире
Дата публикации: 02.03.2025
BB.LV
Чиновники США выразили неуверенность в отношениях с Украиной
ФОТО: Global Look Press

NBC: американские чиновники не уверены в отношениях с Украиной.

Официальные лица США заявили, что путь к мирному соглашению о прекращении конфликта является неопределенным после встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского и зависит от шагов украинского лидера. Их слова передает NBC News.

«Президент считает, что Зеленский должен вернуться за стол переговоров, и именно он должен прийти и все исправить», — рассказал один из чиновников изданию.

Другой представитель администрации заявил, что Белый дом расценивает как неуважение то, что Зеленский до сих пор публично не выразил никакого сожаления относительно произошедшего в Овальном кабинете.

Официальные лица администрации Трампа, как отмечает издание, обсуждали, следует ли приостановить военную помощь Украине, но подобное решение пока не было принято.

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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    2-го марта

    Ага, вернутся попой вперед!

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    0

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