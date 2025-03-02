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Израиль решил добиться от США сохранения российских баз в Сирии 0

В мире
Дата публикации: 02.03.2025
BB.LV
Израиль решил добиться от США сохранения российских баз в Сирии
ФОТО: Global Look Press

Reuters: Израиль лоббирует в США сохранение российских баз в ослабленной Сирии.

Израиль лоббирует в США сохранение российских баз в Сирии, чтобы оставить страну ослабленной и децентрализованной и не дать Турции оказывать на нее большое влияние. Об этом пишет Reuters.

Отношения Израиля и Турции обострились после того, как исламисты в Сирии свергли Башара Асада. Теперь они пытаются восстановить раздробленное государство и добиться отмены санкций со стороны США. Израиль опасается, что Турция будет поддерживать новый исламистский порядок, который станет защитой для ХАМАС и других боевиков.

Согласно источникам Reuters, Израиль объяснил свою точку зрения высшим должностным лицам США. Однако пока неясно, готова ли администрация американского президента Дональда Трампа согласиться с предложениями Израиля. Вашингтон неопределенно высказывался о будущем санкций, наложенных на Сирию, и еще не решил, выводить ли из страны американские силы.

При этом научный сотрудник американского аналитического центра Century International Арон Лунд отметил, что у Израиля есть шансы получить от США поддержку в этом вопросе. «Сирия сейчас едва ли даже на радаре Трампа. Это низкий приоритет, и есть политический вакуум, который нужно заполнить», — объяснил он.

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