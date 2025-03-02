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Как же без Латвии? В Лондоне стартовал европейский саммит по Украине 0

В мире
Дата публикации: 02.03.2025
BB.LV
Как же без Латвии? В Лондоне стартовал европейский саммит по Украине
ФОТО: Global Look Press

В центре Лондона стартовал европейский саммит по Украине. Представители Латвии, Литвы и Эстонии участия на физической встрече не принимают.

В особняке Ланкастер-хаус в центре Лондона стартовал европейский саммит по Украине. Инициатором встречи стал премьер-министр Великобритании Кир Стармер, в мероприятии принимают участие представители 18 стран и объединений.

В свою очередь, Балтийские страны выразили недовольство тем, что их не пригласили на запланированную встречу, учитывая, что они являются восточной границей Европы.

В столицу Великобритании съехались лидеры Германии, Дании, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции. Также на встрече присутствуют глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антониу Кошта, генсек НАТО Марк Рютте и украинский президент Владимир Зеленский.

От Турции прибыл министр иностранных дел Хакан Фидан. Кроме того, среди участников саммита заметили посла Украины в Лондоне Валерия Залужного.

До этого британский премьер заявил, что для достижения мира на Украине нужен элемент с гарантиями безопасности. Стармер также предположил, что Киев спасут поддержка США и гарантии Европы.

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