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Маск публично обвинил Зеленского 0

В мире
Дата публикации: 02.03.2025
BB.LV
Маск публично обвинил Зеленского
ФОТО: Global Look Press

Маск: Зеленский выбрал не мир на Украине, а потерю множества человеческих жизней.

Президент Украины Владимир Зеленский выбрал не мир, а потерю множества человеческих жизней, и это бесчеловечно. Об этом сообщил предприниматель и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск после срыва переговоров между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в соцсети X.

«Два года назад я сказал, что Украина должна прийти к миру, иначе она потеряет множество жизней, ничего не получив. Зеленский выбрал второе. Теперь он хочет это повторить. Это жестоко и бесчеловечно», — написал Маск.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп съел обед Зеленского после перепалки в Овальном кабинете. По словам пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт, Трамп решил отменить обед, так как чувствовал, что Зеленский не в состоянии вести мирные переговоры.

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