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Премьер Польши объявил Европу «проснувшимся гигантом» 0

В мире
Дата публикации: 02.03.2025
BB.LV
Премьер Польши объявил Европу «проснувшимся гигантом»
ФОТО: Global Look Press

Польский премьер Туск: Европе не хватает веры в то, что она великая держава.

В Европе проснулся гигант, однако ей не хватает веры в то, что она «действительно глобальная держава». Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск перед поездкой на саммит по Украине в Лондоне, его слова приводит Polskie Radio.

Польский премьер отметил, что однажды слова о проснувшемся великане сказал в отношении Польши. Теперь, по его словам, это произошло и в Европе. Вместе с этим Туск обратил внимание, что если Европе чего-то и не хватает, то речь идет не о демографическом или экономическом преимуществе, а о вере в свои силы.

«Европа должна осознать свою силу, и об этом я тоже буду говорить в Лондоне», — заявил премьер.

Он также назвал абсурдным тот факт, что «500 миллионов европейцев просят 300 миллионов американцев защитить их от 140 миллионов русских». По его словам, главным посылом Польши в Лондоне станет то, что она находится на стороне Украины.

Ранее сообщалось, что Туск выразил поддержку украинскому лидеру Владимиру Зеленскому после его ссоры с президентом США Дональдом Трампом.

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