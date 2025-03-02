Силы безопасности Сирии вступили в бой с боевиками в пригороде Дамаска

Силы безопасности Сирии вступили в бой с вооруженной бандой в пригороде Дамаска, ведется преследование боевиков. Об этом сообщил телеканал Syria TV со ссылкой на главу областного управления внутренних дел полковника Хусама ат-Тахана.

«Перестрелка идет в предместье Джермана после нападения на полицейский патруль (....) Боевики ворвались также в полицейское отделение, они разоружили и избили нескольких стражей порядка», — рассказал ат-Тахан.

По его словам, офицер полиции получил несовместимые с жизнью ранения, а сопровождавшего его сотрудника взяли в заложники. Собеседник телеканала подчеркнул, что к нападению могут быть причастны сторонники предыдущей власти.