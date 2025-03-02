Советник Трампа отверг вступление Украины в НАТО

Советник Трампа Уолтц: США не видят Украину в НАТО.

Советник президента США Майк Уолтц заявил, что Вашингтон не видит Украину членом НАТО. Его слова передает CNN.

«Одна вещь является очевидной — мы не видим, чтобы Украина была членом НАТО», — заявил Уолтц.

Ранее он заявил, что президент США Дональд Трамп был не только разочарован, но и разозлен поведением украинского коллеги Владимира Зеленского. По его словам, встреча двух лидеров могла стать позитивным моментом для Киева.