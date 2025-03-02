Стало известно о просьбе премьера Великобритании Зеленскому наладить отношения с Трампом

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер попросил президента Украины Владимира Зеленского наладить отношения с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Telegraph.

«Стармер призвал Владимира Зеленского вернуться в Белый дом и наладить отношения с Дональдом Трампом после перепалки в Овальном кабинете», — пишет газета.

Премьер-министр Британии, как сообщает издание, позвонил Зеленскому после его встречи с Трампом в попытке убедить его вернуться в Белый дом, а после этого позвонил Трампу и постарался снизить напряжение. Его попытки, как отмечает Telegraph, успехом не увенчались.