В Вашингтоне призвали не обсуждать гарантии безопасности Украины

ФОТО: Global Look Press Поделиться статьей 5 2 Комментарии (0) Оставить комментарий ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского В ЕС назвали главного соперника Зеленского В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось? Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором Премьер Польши сделал предостережение Трампу Аналитики: перемирия в Украине не будет, РФ продолжает массированное наступление Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен 1 Трамп и Стармер договорились давить на Путина 1
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