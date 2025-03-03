Бывший командующий НАТО усомнился в скором завершении украинского конфликта

Конфликт на Украине не закончится в ближайшее время. Об этом заявил бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал ВС США в отставке Уэсли Кларк, сообщает The Hill.

«(Конфликт) далек от завершения», — сказал он.

По словам бывшего командующего, чтобы понять это, необходимо смотреть на Россию через русскую историю, культуру и нынешние российские правительственные механизмы. Кларк отметил, что президент России Владимир Путин строит военную машину, а российский военно-промышленный комплекс работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Он на самом деле не задействовал все свои людские резервы», — заключил военный.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал готовиться к прекращению огня на Украине. Он заверил, что лидеры стран Европы готовы увеличить расходы на оборону.