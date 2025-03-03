Депутат Сейма призвал создать балтийский блок. Правая оппозиция огорчена поведением... Лондона

Депутат Сейма от оппозиционного Объединенного списка Андрис Кулбергс был крайне недоволен тем, что на внеочередной европейский саммит по Украине страны Балтии вообще не пригласили - в отличии от Польши. "Это тот момент, когда странам Балтии, трем президентам, нужно немедленно встретиться и создать блок стран Балтии с единой позицией, и с четким планом действий", - убежден парламентарий. Он задал президенту Латвии вопрос через социальные сети: намерен ли Эдгар Ринкевич выступит с такой инициативой?