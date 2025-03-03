«Это нечто очень-очень странное»: на дне Балтийского моря сделали удивительную находку

Компания по исследованию глубоководных территорий «Ocean X Team» в 2011 году отправилась в экспедицию в Балтийское море, в ходе которой запечатлела странное изображение — на нём, по мнению исследователей, была изображена необычная конструкция, над которой переставали работать устройства, требовавшие электричества.

Эта история будоражила воображение пользователей интернета на протяжении многих лет, однако позже выяснилось, что это, скорее всего, оставленные ледником камни, рассказывает «IFLScience».

В статье под названием «Earth We Are One», опубликованной в 2014 году, основатель и исполнительный директор «Ocean X Team» Деннис Асберг цитировал: «Я на 100% уверен, что мы нашли что-то очень, очень, очень уникальное».

«Это метеорит или астероид? Вулкан? Или, возможно, база подводных лодок времён холодной войны, которая была произведена и размещена там? А может, это НЛО? Честно говоря, это должно быть что-то».

Конечно, эта история заслужила большое внимание СМИ и захватила воображение людей по всему миру, но наука поступила как наука и нашла более приземлённое объяснение странным вещам, которые команда «Ocean X» заметила на своём фото.

Образцы, представленные доценту геологии Стокгольмского университета Фолькеру Брюхерту, показали, что это граниты, гнейсы и песчаники — породы, которые можно было бы ожидать в таком послеледниковом бассейне, как Балтийское море. Самым странным открытием был отдельный кусок базальтовой скалы (в основном затвердевшая лава), но то, как он туда попал, возможно, не так уж и странно.

«Поскольку весь регион северной Балтики в значительной степени подвергся процессам таяния ледников, скорее всего, и этот объект, и образцы горных пород образовались в результате ледниковых и послеледниковых процессов», — рассказал Брюхерт «Live Science». «Возможно, эти камни были принесены сюда ледниками».