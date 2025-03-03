Теперь прекращение огня на условиях Москвы становится все более вероятным.

"США теперь враг Запада", пишет Мартин Вольф, экономический редактор Financial Times, работающий в газете еще с 1987 года.

После скандала в Белом доме администрация Трампа рассматривает возможности прекратить все поставки военной помощи Украине, пишет Washington Post. Это решение коснется радаров, транспортных средств, боеприпасов и ракет общей стоимостью в миллиарды долларов.

Селеста Уолландер, занимавшая высокую должность в Пентагоне во время президентства Байдена сегодня является старшим научным сотрудником аналитического центра Center for a New American Security. Она также заявила, что для Зеленского ухудшение отношений с Вашингтоном увеличивает важность обязательств европейских стран перед Украиной. В последние недели европейцы пытались заручиться поддержкой Америки для отработки сценария, в котором они разместили бы миротворческие силы на территории Украины. Их планировали разместить вдали от линии фронта, в качестве оплота безопасности в случае соглашения о прекращении боевых действий.

При таком раскладе Соединенные Штаты предоставят военную "поддержку" со всеми своими возможностями в огромных количествах, включая ракеты большой дальности, тяжелые транспортные самолеты и системы противовоздушной обороны.

"Вопрос о том, что будет с поддержкой США, навис над всем, — сказал Эндрю Уайс, специалист по России в Фонде Карнеги* по международной политике. — У Европы нет ресурсов или единства, чтобы заполнить эти пробелы. У нее нет разведывательных возможностей, имеющих решающее значение для эффективности украинской кампании".

Теперь, сказал Уайс, прекращение огня на условиях Москвы стало более вероятным, "потому что Украина теперь обеспокоена тем, что ее отношения с Соединенными Штатами находятся в упадке. Им будет лучше найти способ заключить максимально выгодную сделку, прежде чем преимущества России станут для них еще более очевидными".