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Москва торопит США организовать встречу Трампа с Путиным — CNN 1

В мире
Дата публикации: 03.03.2025
Deutsche Welle
Москва торопит США организовать встречу Трампа с Путиным — CNN
ФОТО: dreamstime

Москва ожидает, что переговоры о восстановлении отношений США и России ускорятся в ближайшие недели. Обсуждается также интенсивная подготовка встречи президентов обеих стран, сообщил телеканал CNN. Об этом пишет DW.

На фоне словесной перепалки, устроенной президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Белом доме, в Москве "усилился оптимизм", отмечает CNN. Один из трех представителей Кремля на прошедших в Эр-Рияде российско-американских переговорах, Кирилл Дмитриев, рассказал телеканалу, что сотрудничество с США может включать в себя "энергетические сделки".

18 февраля в столице Саудовской Аравии состоялись первые за долгое время переговоры официальных делегаций РФ и США. Одной из тем встречи было прекращение войны РФ в Украине. Представители ЕС и Украины в переговорах не участвовали.

Встрече в Эр-Рияде предшествовал телефонный разговор президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина, состоявшийся 12 февраля. После этого никаких публичных контактов между главами обоих государств не было.

21 февраля агентство Reuters со ссылкой на три информированных источника сообщило, что американцы и россияне за последние месяцы неоднократно проводили тайные встречи в Швейцарии и обсуждали войну РФ против Украины.

Собеседники Reuters описали эти контакты как побочный канал, открытый еще во время переходного периода в США - после победы Дональда Трампа на президентских выборах 5 ноября 2024 года до его инаугурации 20 января 2025 года.

#мирные переговоры
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • Ч
    Чангл
    3-го марта

    Можно перевести пример, где Москва торопит встречу? Они сказали, что дела пойдут быстрее, после того как Трамп послал Зе

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