Ожидается рост цен на ряд товаров из-за политики Трампа

Импортные пошлины на товары из Мексики, Канады и Китая, которые утвердил президент США Дональд Трамп, приведут к удорожанию популярных в Соединенных Штатах товаров. Об этом сообщает газета The Wall Streey Journal (WSJ) со ссылкой на совместный с аналитиками исследовательской корпорации Moody's прогноз.

Эксперты ожидают, что наиболее чувствительными последствия от торговой политики Трампа будут для американского рынка автомобилей и электроники. Пошлины в отношении китайских товаров в конечном счете могут привести к удорожанию импортируемых из этой азиатской страны смартфонов. Речь идет в том числе о поставках произведенной в КНР продукции американской корпорации Apple. В результате стоимость подобных гаджетов в США может увеличиться в среднем на 6 процентов. Менее существенным окажется рост цен на обувь, поставляемую из КНР. Аналитики ожидают ее удорожания на 4 процента.

Вводимые в США тарифы также приведут к заметному росту цен на ноутбуки и игровые консоли. Удорожание в первом сегменте составит в среднем 5 процентов, а затраты на приставки брендов Nintendo и Sony увеличатся в среднем почти на 10 процентов — с 500 до 548 долларов. Пошлины в отношении мексиканских товаров ударят в первую очередь по импорту автомобилей, утверждают аналитики. Эта страна является крупнейшим экспортером машин в США с долей в 23 процента. В Мексике находятся заводы крупнейших западных производителей, включая немецкий Volkswagen. В итоге стоимость поставляемых оттуда автомобилей может вырасти примерно на 20 процентов. При этом рост цен в этом импортном сегменте неизбежно приведет к удорожанию всех новых машин в США, резюмировали эксперты.

Заградительные меры в отношении продукции из вышеуказанных стран вступят в силу в США 4 марта 2025 года. В отношении всех товаров из Канады будут введены тарифы в размере 25 процентов от таможенной стоимости. Исключение составят импортируемые из этой страны энергоресурсы, пошлины на них составят 10 процентов. Товары из Мексики также обложат тарифами в 25 процентов. Китайские же экспортеры с 4 марта должны будут уплачивать дополнительную десятипроцентную пошлину.