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Премьер Венгрии выступит против вступления Украины в ЕС 1

В мире
Дата публикации: 03.03.2025
BB.LV
Премьер Венгрии выступит против вступления Украины в ЕС
ФОТО: Global Look Press

Орбан: на саммите ЕС Венгрия объявит, что вступление Украины в ЕС нереально.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите лидеров Европейского союза (ЕС) в Брюсселе 6 марта объявит, что считает вступление Украины в объединение нереальным. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«На саммите ЕС мы не скажем ничего, кроме того, что говорили до сих пор: членство Украины в ЕС нереально», — говорится в публикации.

Премьер Венгрии объяснил, что вхождение Украины в состав ЕС нанесет ущерб сельскому хозяйству и европейской экономике в целом. Кроме того, Украина не вернула права венгерскому меньшинству в Закарпатье и не прекратила действия, угрожающие энергобезопасности Венгрии.

Ранее Виктор Орбан говорил, что вступление Киева в Европейский союз на данный момент немыслимо и противоречит интересам Венгрии, однако не исключил вступления Украины в ЕС в будущем.

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Комментарии (1)

  • AK
    Anton Kvaskov
    3-го марта

    А Путин предлогал Зеленскому в ЕС и куда угодно,кроме НАТО.... Был шанс,неспровоцировать войну.

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