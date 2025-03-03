Премьер Венгрии выступит против вступления Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите лидеров Европейского союза (ЕС) в Брюсселе 6 марта объявит, что считает вступление Украины в объединение нереальным. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«На саммите ЕС мы не скажем ничего, кроме того, что говорили до сих пор: членство Украины в ЕС нереально», — говорится в публикации.

Премьер Венгрии объяснил, что вхождение Украины в состав ЕС нанесет ущерб сельскому хозяйству и европейской экономике в целом. Кроме того, Украина не вернула права венгерскому меньшинству в Закарпатье и не прекратила действия, угрожающие энергобезопасности Венгрии.

Ранее Виктор Орбан говорил, что вступление Киева в Европейский союз на данный момент немыслимо и противоречит интересам Венгрии, однако не исключил вступления Украины в ЕС в будущем.