США ввели санкции, усиливающие давление на иранские программы создания БПЛА и баллистических ракет

В новом списке шесть компаний, базирующихся в Китае, включая Гонконг. Они причастны к поставкам ключевых комплектующих организациям, связанным с иранскими программами создания беспилотников и баллистических ракет.

Санкции являются частью кампании президента Трампа по оказанию максимального давления на иранский режим.

Их цель – сорвать усилия иранской компании Pishtazan Kavosh Gostar Boshra (PKGB) по восстановлению закупочной сети и получению критически важных деталей от зарубежных поставщиков.

США намерены использовать все доступные инструменты для разоблачения и пресечения попыток Ирана расширять разработку и распространение БПЛА и ракет, дестабилизирующих ситуацию на Ближнем Востоке и за его пределами.

Иран активно использует эти технологии для атак на союзников США, а также экспортирует ракеты и беспилотники своим террористическим прокси-группировкам и России.

Несмотря на то, что Москва располагает достаточным запасом собственных баллистических ракет, технология которых превосходит новейшие иранские разработки как по скорости и грузоподъемности, так и по дальности полета, появление иранского оружия схожего типа дает Кремлю существенное экономическое преимущество. Иранские ракеты стоят на порядок дешевле. Крупные комбинированные атаки ракет и беспилотников обошлись Москве примерно в 1,3 миллиарда долларов США.

Согласно подсчетам западных профильных организаций, за эти же деньги Россия может выпустить по Украине около 12 тысяч ракет Fateh-110 или более 8 тысяч Zolfaghar (более дальнобойный вариант Fateh-110). Подобный удар попросту перегрузит украинскую систему ПВО. Даже знаменитая американская Patriot может одновременно запускать только 16 перехватчиков. Кроме того, на создание радара Patriot уходит 12 месяцев, а на приобретение всех комплектующих для системы – 24 месяца, что ставит под сомнение возможность США достаточно быстро произвести и поставить их Украине, чтобы противостоять такому шквалу ракет.