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Теперь это рискованно? В ЕС признались в нежелании использовать российские активы 3

В мире
Дата публикации: 03.03.2025
BB.LV
Теперь это рискованно? В ЕС признались в нежелании использовать российские активы
ФОТО: Global Look Press

Каллас: использование российских активов не поддерживают из-за рисков.

В Европе не поддерживают использование замороженных российских активов из-за различных рисков. Так нежелание потратить российские средства объяснила глава евродипломатии Кая Каллас, ее слова приводит CBS.

По мнению бывшего премьера Эстонии, некоторые государства ЕС выступают против использования заблокированных денег, и у них на то есть несколько доводов.

«Есть несколько аргументов, и некоторые страны не поддерживают из-за разных рисков. Но я думаю, знаете ли, в конце концов, все придут к одному и тому же выводу. Не наши налогоплательщики должны платить за ущерб, нанесенный Россией Украине. За это должна платить Россия» — пояснила Каллас.

Европейские страны сейчас разрабатывают планы того, как заставить Россию возмещать нанесенный Украине ущерб. Однако с каждым днем «удерживать все 27 стран в узде», чтобы те не ослабляли давление на Россию, становится все труднее, признала глава евродипломатии.

Ранее премьер Польши Дональд Туск заявил, что на саммите в Лондоне страны не достигли консенсуса относительно использования замороженных российских активов для поддержки Украины. Он подчеркнул, что между участниками саммита не сформировалось единого мнения по этому вопросу. «Как раз по этому вопросу нет единства мнений. Некоторые очень опасаются каких-либо последствий — для евро, банковской системы. Не везде виден энтузиазм по поводу этой идеи», — объяснил он.

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Комментарии (3)

  • AG
    Aleks Gurik
    3-го марта

    Правильно делают что боятся . Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. (Отто фон Бисмарк )

    16
    0
  • Ч
    Чангл
    3-го марта

    Дом Москвы ни один нормальный человек не купит (кстати не купил) это было украдено и каждый потенциал понимал, сделали с одним, сделают и с ним. Верной дорогой идём товарищи!!! 🤣

    24
    0
  • Ч
    Чангл
    3-го марта

    Да не госпожа, это воровство. У вас своровать в крови. Сами сподвигли Украину на самоубийство, теперь и восстанавливать самим придется. Боюсь, что Латвия попала на памятник. Но тут вопрос решается легко. Кто по сколько скинул, с этих счетов и удержать за восстановление

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