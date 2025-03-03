Теперь это рискованно? В ЕС признались в нежелании использовать российские активы

В Европе не поддерживают использование замороженных российских активов из-за различных рисков. Так нежелание потратить российские средства объяснила глава евродипломатии Кая Каллас, ее слова приводит CBS.

По мнению бывшего премьера Эстонии, некоторые государства ЕС выступают против использования заблокированных денег, и у них на то есть несколько доводов.

«Есть несколько аргументов, и некоторые страны не поддерживают из-за разных рисков. Но я думаю, знаете ли, в конце концов, все придут к одному и тому же выводу. Не наши налогоплательщики должны платить за ущерб, нанесенный Россией Украине. За это должна платить Россия» — пояснила Каллас.

Европейские страны сейчас разрабатывают планы того, как заставить Россию возмещать нанесенный Украине ущерб. Однако с каждым днем «удерживать все 27 стран в узде», чтобы те не ослабляли давление на Россию, становится все труднее, признала глава евродипломатии.

Ранее премьер Польши Дональд Туск заявил, что на саммите в Лондоне страны не достигли консенсуса относительно использования замороженных российских активов для поддержки Украины. Он подчеркнул, что между участниками саммита не сформировалось единого мнения по этому вопросу. «Как раз по этому вопросу нет единства мнений. Некоторые очень опасаются каких-либо последствий — для евро, банковской системы. Не везде виден энтузиазм по поводу этой идеи», — объяснил он.