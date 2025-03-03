В Литве обиделись на то, что ее не пригласили на саммит по Украине в Лондон

Министр иностранных дел Кястутис Будрис называет ошибкой решение Великобритании не приглашать лидеров стран Балтии на состоявшиеся в воскресенье переговоры более чем десяти европейских лидеров по Украине.

"Когда круг (стран-участниц - BNS) расширяется (...), не пригласить государства Балтии было ошибкой. Мы ясно это выразили. Я общался со своими коллегами в скандинавских странах, поэтому могу вас заверить, что от них это послание было передано точно таким же образом", - заявил глава литовской дипломатии на пресс-конференции, состоявшейся в понедельник в Министерстве иностранных дел.

"Для нас очень важно, чтобы Европа сидела за общим столом. Сейчас очевидны усилия Европы по формированию этого стола и повестки дня, связанной с будущими мирными переговорами", - сказал он.

По словам министра, причины участия стран Балтии в подобных встречах понятны.

"Первое, что делают страны Балтии и Литва для Украины - это наша поддержка, как в относительном, так и в абсолютном выражении, и она велика, а также то, что мы делаем для нашей обороны", - сказал Будрис.

"В конце концов, мы прифронтовое государство, и все последствия тех или иных соглашений по Украине будут напрямую ощущаться в Литве, поэтому мы должны там находиться. (...) Мы прекрасно понимаем, что пошатнуть страны Балтии - это это конец европейской безопасности и конец европейской геополитики, это конец много чего", - заявил министр.

Он выступил после встречи лидеров европейских стран в Лондоне, на которой они обязались увеличить расходы на оборону и сформировать коалицию для обеспечения реализации возможного мира в Украине. Во встрече приняли участие лидеры Франции, Германии, Дании, Италии, Турции, НАТО и Евросоюза.

До этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел удаленную беседу с руководством стран Балтии.

Советник президента Гитанаса Науседы Аста Скайсгирите ранее сообщила, что Стармер извинился перед странами Балтии за то, что они не были приглашены в Лондон.

Это не первый случай, когда балтийские государства не приглашаются на встречу по подобным темам. В середине февраля президент Франции Эммануэль Макрон созвал ряд европейских лидеров для обсуждения вопросов по Украине и европейской безопасности.

Тогда страны Скандинавии и Балтии представляла Дания, а несколько дней спустя Макрон созвал второй саммит, в котором дистанционно принял участие и президент Литвы.

Министр не ответил, получила ли Литва разъяснения, почему ее не пригласили на встречу в Лондоне.

"Для нас самое главное - заверение в том, что в будущем это не повторится", - сказал он.