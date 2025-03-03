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В США звучат заявления о необходимости отставки Зеленского 0

В мире
Дата публикации: 03.03.2025
Deutsche Welle
x.com/ZelenskyyUa

x.com/ZelenskyyUa

ФОТО: twitter

Ряд чиновников в Вашингтоне предположил, что президенту Украины, возможно, придется уйти в отставку, чтобы мирное соглашение все же было достигнуто, пишет DW.

Ряд высокопоставленных чиновников в Вашингтоне предположил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому, возможно, придется уйти в отставку, чтобы мирное соглашение все же было достигнуто. Как передало в воскресенье, 2 марта, агентство AFP, эти высказывания свидетельствуют об ошеломляющей смене подхода в администрации президента США Дональда Трампа к войне России в Украине.

Так, помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц прокомментировал ситуацию в интервью телеканалу CNN. "Нам нужен лидер, который сможет иметь дело с нами, в конечном итоге - иметь дело с русскими и закончить эту войну", - заявил Уолтц.

"И если станет очевидно, что личные или политические мотивы президента Зеленского расходятся с желанием прекратить боевые действия в этой стране, тогда, я думаю, у нас возникнет реальная проблема", - подчеркнул он.

Спикер Палаты представителей: Зеленский должен прийти в чувство

Между тем спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) выразил уверенность 2 марта, что Зеленский "должен прийти в чувство и с благодарностью вернуться за стол переговоров, или кто-то другой должен возглавить страну", чтобы Украина могла продолжить путь к мирному соглашению. "Президент (США Дональд. - Ред.) Трамп пытается привести эти две стороны к миру", - сказал Джонсон в интервью программе Meet the Press на канале NBC News.

"То, что сделал президент Зеленский в Белом доме, фактически стало сигналом для нас, что он еще не готов к этому (соглашению. - Ред.), и я думаю, что это большое разочарование", - добавил Майк Джонсон.

Скандал в Овальном кабинете

На 28 февраля в Овальном кабинете Белого дома было запланировано подписание соглашения между США и Украиной о доступе к украинским полезным ископаемым, но во время протокольного мероприятия перед подписанием Зеленский и Трамп вступили в словесную перепалку, в которую ввязался и вице-президент США Джей Ди Вэнс. В итоге Зеленский был вынужден досрочно покинуть Белый дом, подписание сделки не состоялось.

В интервью Fox News сразу после скандала Зеленский, отвечая на вопрос ведущего, не считает ли он нужным принести извинения, сказал, что благодарен США, но "не думает, что сделал что-то плохое", добавив, что "некоторые вещи нужно обсуждать без камер". Позже госсекретарь США Марко Рубио также потребовал извинений от Зеленского.

В администрации Трампа ждут извинений

Администрация президента США в частном порядке дала понять, что для налаживания отношений с Зеленским нужно, чтобы он принес публичные извинения, сообщило 1 марта агентство Bloomberg со ссылкой на европейского чиновника.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в телефонном звонке Зеленскому сказал, что нужно уважать то, что Трамп сделал для Украины, и подчеркнул, что украинский лидер должен найти способ восстановить отношения с США.

Из Вашингтона Зеленский улетел в Лондон, где встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Тот после встречи с Зеленским, как рассказал источник Bloomberg, позвонил Трампу и президенту Франции Эммануэлю Макрону.

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