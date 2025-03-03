Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он по-прежнему "готов подписать" соглашение с США по полезным ископаемым. Министр финансов США сказал, что сделка сейчас - не на столе переговоров, пишет DW .

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он по-прежнему "готов подписать" соглашение между Киевом и Вашингтоном по добыче полезных ископаемых, и хочет "конструктивного диалога" с США. Украинский лидер ответил на соответствующий вопрос британской медиакомпании BBC, которая в понедельник, 3 марта, опубликовала на своем сайте выдержки из его комментария.

"Я просто хочу, чтобы украинская позиция была услышана", - заявил глава украинского государства.

"Мы хотим, чтобы наши партнеры помнили, кто является агрессором в этой войне", - добавил он.

Выступая после саммита европейских лидеров в Лондоне 2 марта, Зеленский заявил, что характер его недавней встречи в Вашингтоне не принес пользы ни США, ни Украине как партнерам, а был выгоден только президенту России Владимиру Путину.

При этом украинский лидер заявил, что вернется в Белый дом, если его пригласят.

Зеленский пообщался с журналистами после переговоров в британской столице, в ходе которых европейские лидеры согласовали план из четырех пунктов по взаимодействию с Украиной, чтобы остановить войну и защитить Киев от будущей агрессии РФ.

Глава Минфина США: Сделка сейчас - не на столе переговоров

Между тем министр финансов США Скотт Бессент ранее заявил в интервью CBS News, что соглашение по редкоземельным металлам - в настоящее время не находится на столе переговоров. "Думаю, мы должны посмотреть, хочет ли президент Зеленский продолжать (мирное урегулирование. - Ред.). Что толку в экономическом соглашении, которое станет недействительным, если он хочет, чтобы боевые действия продолжались. Президент Трамп хочет мирного соглашения", - заявил Бессент.

По его словам, "все, что нужно было сделать президенту Зеленскому, - это прийти и подписать это экономическое соглашение", а он "решил все испортить".

Премьер Великобритании сообщил о плане из четырех пунктов

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер после саммита в Лондоне указал, что были согласованы четыре пункта. Так, было решено продолжать оказывать Украине военную помощь и усиливать экономическое давление на Россию. Лидеры пришли к согласию, что любой прочный мир должен обеспечивать суверенитет и безопасность Украины, а Киев должен присутствовать на любых мирных переговорах. В случае заключения мирного соглашения политики обязались повысить обороноспособность Украины для сдерживания любого будущего вторжения Москвы. Кроме того, было решено создать коалицию стран, желающих добиваться сделки по Украине и гарантий мира после нее.

Организатором саммита выступил Стармер.

В мероприятии также участвовали канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), президент Франции Эмманюэль Макрон, глава Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Польши Дональд Туск, премьеры Испании и Нидерландов Педро Санчес и Дик Шуф, глава кабмина Дании Метте Фредериксен, ее шведский коллега Ульф Кристерссон, глава правительства Италии Джорджа Мелони, премьеры Норвегии и Чехии Йонас Гар Стёре и Петр Фиала, временный президент Румынии Илие Боложан, глава МИД Турции Хакан Фидан, руководитель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), генсек НАТО Марк Рютте и председатель Евросовета Антониу Кошта. Среди гостей встречи не из Европы - премьер-министр Канады Джастин Трюдо.