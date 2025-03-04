Дверь для возобновления переговоров Дональда Трампа и Владимира Зеленского остается открытой, если украинский президент готов серьезно говорить о мире, заявил в интервью Fox News вице-президент США Джей Ди Вэнс, пишет ВВС .

«Президент Трамп четко и последовательно заявлял: конечно, дверь открыта до тех пор, пока Зеленский готов серьезно говорить о мире. Нельзя прийти в Овальный кабинет или куда-либо еще и отказаться даже обсуждать детали мирной сделки», — сказал он ведущему Fox Шону Хэннити.

«Когда они захотят говорить о мире, я думаю, президент Трамп будет первым, кто поднимет трубку», — добавил Вэнс.

Он также прокомментировал перепалку в Белом доме в пятницу, в которой также принимал участие.

По словам Вэнса, в начале встречи в Овальном кабинете Дональд Трамп «пытался быть дипломатичным», а сам он хотел «немного разрядить обстановку», когда разговор между президентами перешел на повышенные тона.

«Он [Зеленский] продемонстрировал явное нежелание участвовать в мирном процессе», — сказал Вэнс. — Мы должны прийти к мирному урегулированию. Президент [Трамп] пытался это сделать и будет продолжать это делать».

Интервью Джей Ди Вэнса было записано до объявления о приостановке военной помощи Киеву.