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«Максимальное давление на фронте» - латвийский эксперт о последствиях конфликта Зеленского и Трампа 4

В мире
Дата публикации: 04.03.2025
BB.LV
«Максимальное давление на фронте» - латвийский эксперт о последствиях конфликта Зеленского и Трампа

«У Европы есть два сценария. Первый — убедить Трампа остаться в коалиции и продолжить поддержку Украины, и как-то примирить Украину, а затем попытаться убедить Зеленского вернуться к мирным переговорам», — заявил в эфире TV24 полковник запаса Национальных вооруженных сил, депутат Сейма (беспартийный) Игорь Раев, выразив свои мысли по поводу нынешних отношений США и Украины.

«Единственное другое решение — продолжать войну», — продолжил Раев. Продолжение войны без Patriot, без HIMARS, ATACMS кажется крайне проблематичным. Раев согласен, что именно по этой причине среди «коллег» по НАТО сейчас наблюдается некоторая обеспокоенность.

«Думаю, да. Зрителям не понравится то, что я скажу... Потому что это коснется и нас. Дело не в том, что у нас закончилась поддержка [США]. Но то, что ситуация в Европе ухудшилась, очевидно. И кто счастлив в этот момент? Путин. И теперь я думаю, они действительно строят планы, что теперь они смогут делать с Украиной все, что захотят», — проанализировал ситуацию полковник запаса НВС в эфире TV24.

При этом Раев подчеркнул, что не думает, что такой сценарий осуществится в реальной жизни, но теперь в ближайшие месяцы мы увидим «гораздо более агрессивные действия России прямо на линии фронта». Пока что активность России зафиксирована на двух направлениях фронта – в районе Курска и Великой Новоселки, теперь же, скорее всего, активность усилится и на других участках фронта.

Впрочем, Раев признает, что Путину тоже нужен мир.

«Путину тоже нужны мирные переговоры». Дело не в том, что ему не нужен этот мир! Россия уже невероятно устала от этой войны. Мирные переговоры на самом деле были восприняты российским обществом весьма позитивно. Они не особенно воодушевлены продолжением этой войны. К сожалению, в ближайшие два месяца мы можем увидеть максимальное давление [на фронте] со стороны российской армии», — говорит полковник запаса НВС Раевс, анализируя последние данные о боевых действиях на Украине и в Курской области России.

#война рф и украины #мнения
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Комментарии (4)

  • lg
    lo gos
    4-го марта

    Сейчас Америка отошла и будет наблюдать со стороны, как Европа будет воевать с Россией. Мир готовится к большой войне, никакого мира не будет. Года 3-4 будет война в Европе, и потом Трамп придет на всё готовенькое. в Европе будет разруха и голод.

    14
    0
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    4-го марта

    Something is Going Wrong: Putin Gives "Chilling" Speech: "The World May End Earlier, but Russia Will Never Fall" halturnerradioshow.com/index.php/news-selections/world-news/something-is-going-wrong-putin-gives-chilling-speech-the-world-may-end-earlier-but-russia-will-never-fall

    4
    1
  • 4-го марта

    500 миллионов европейцев просят чтоб 300 миллионов американцев помогли справиться со 140 миллионами русских, это вообще ни в какие ворота не лезет

    31
    0
  • Ч
    Чангл
    4-го марта

    Вы уже определились два эксперта ( один бывший вояка, второй боров харя в камеру не лезет) то устали от войны, то вся экономика держится на войне. Стадо баранов

    59
    0

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