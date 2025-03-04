Власти Украины заявили о том, что будут изо всех сил поддерживать отношения с США

Украина заявила, что сделает все возможное, чтобы сохранить свои связи с Соединенными Штатами, после того как президент Дональд Трамп приостановил военную помощь Киеву.

«Президент Трамп ясно дал понять, что он сосредоточен на мире. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были привержены этой цели. Мы приостанавливаем и пересматриваем нашу помощь, чтобы убедиться, что она способствует решению», — заявил представитель США в понедельник.

По информации мировых СМИ, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил сегодня, что у Киева по-прежнему есть средства для снабжения своих сил на передовой. Он отметил, что военная помощь США была ценна и спасла тысячи жизней, и Киев сделает все возможное, чтобы сохранить отношения с Вашингтоном.

«Мы продолжим работать с США через все доступные каналы в спокойном режиме», — сказал Шмыгаль на пресс-конференции. — У нас есть только один план — победить и выжить. Либо мы победим, либо план Б напишет кто-то другой».

Военные эксперты говорят, что последствия отсутствия американской помощи начнут ощущаться на поле боя не сразу. Когда помощь США была задержана на несколько месяцев в прошлом году республиканцами в Конгрессе, наиболее заметным первоначальным последствием стал дефицит систем ПВО для уничтожения российских ракет и дронов. Позже украинские силы жаловались на нехватку боеприпасов.