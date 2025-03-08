«Америка, проснись!» У посольства США в Киеве прошла акция протеста

В Киеве у посольства США прошла акция протеста «Америка, проснись!». Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

«Активисты принесли плакаты, карикатурно изображающие [президента США] Дональда Трампа, а также его сторонницу, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин», — говорится в публикации.

В акции приняли участие несколько десятков человек.

8 марта акция протеста также прошла в Париже. Ее участники выступили против отправки французских военных на Украину. Сотни людей, собравшиеся на площади возле Лувра, скандировали лозунги против принятия Киева в НАТО.