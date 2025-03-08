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Интересы Путина в Вашингтоне представит осетин Дарчиев 0

В мире
Дата публикации: 08.03.2025
BB.LV
Господин Дарчиев детально знаком с проблематикой США.

Господин Дарчиев детально знаком с проблематикой США.

Новый номинант съел собаку на противниках Трампа.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Дарчиева новым послом России в США.

Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, Дарчиев будет совмещать работу посла с должностью постоянного наблюдателя при Организации американских государств в Вашингтоне, отмечает РБК.

Ранее сообщалось, что в ходе возобновившихся между Москвой и Вашингтоном переговоров, после возвращения в Белый дом президента Дональда Трампа, стороны начали обсуждать в том числе восстановление работы посольств. В рамках этих контактов было согласовано назначение нового российского посла в США. МИД России информировал о согласовании кандидатуры 64-летнего Дарчиева, осетина по происхождению.

Окончил исторический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова (1983). Кандидат исторических наук. Владеет английским и французским языками.

В 1983—1992 годах — аспирант, младший научный сотрудник, научный сотрудник Института США и Канады АН СССР. В 1987 году защитил кандидатскую диссертацию «Леволиберальные силы в общественно-политической жизни США, 70-80-е годы».

На дипломатической работе с 1992 года. В 1992—1997 годах — первый секретарь, заведующий отделом, начальник отдела Департамента Северной Америки МИД России. В 1997—2002 годах — советник Посольства России в США. В 2003—2005 годах — заместитель директора Департамента Северной Америки МИД России. В 2005—2010 годах — советник-посланник Посольства России в США. С февраля 2010 по октябрь 2014 года — директор Департамента Северной Америки МИД России. С 24 октября 2014 по 11 января 2021 года — чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Канаде. С 18 января 2021 по январь 2025 года — директор Департамента Северной Америки МИД России. С января 2025 года по 6 марта 2025 года — директор Департамента Северной Атлантики МИД России.

С 2017 по 2024 годы послом России в США был Анатолий Антонов. С осени прошлого года этот пост оставался вакантным.

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