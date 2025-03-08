Лидер Ирана жестко ответил на письмо Трампа

Лидер Ирана Хаменеи отверг переговоры с Трампом и обвинил США в эгоизме.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи ответил на обращение президента США Дональда Трампа. Его слова передает иранское издание Iran Insight.

Хаменеи упрекнул нового хозяина Белого дома в навязывании своих интересов и отказался принять предложение о переговорах с администрацией главы государства.

«Иран не будет вести переговоры с теми, кого заботят лишь собственные интересы. Это предложение не ради мира, а ради навязывания собственной доминации. Иран, безусловно, не принимает таких требований», — отметил он.

В своем письме Дональд Трамп призвал Хаменеи начать переговоры по предотвращению разработки Ираном ядерного оружия, отметив, что предпочитает войне дипломатию.