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Маск поссорился с госсекретарем США 0

В мире
Дата публикации: 08.03.2025
BB.LV
Маск поссорился с госсекретарем США
ФОТО: Global Look Press

NYT: Маск поссорился с госсекретарем США Рубио и министром транспорта Даффи.

Госсекретарь США Марко Рубио и министр транспорта Шон Даффи поссорились с главой департамента государственной эффективности США (DOGE) Илоном Маском. Об этом пишет The New York Times (NYT).

По данным издания, это произошло на заседании кабинета министров, где Рубио и Даффи обвинили американского бизнесмена во лжи. В ходе заседания правительства Маск выступил с критикой чиновников. Он обвинил госсекретаря Рубио в том, что госсекретарь никого не уволил из подчиненных. По словам предпринимателя, единственным таким человеком оказался сотрудник DOGE.

В ходе спора президент США Дональд Трамп вмешался и защитил Рубио. Также Маск давал советы министру транспорта Даффи о состоянии оборудования Федерального управления гражданской авиации. Министр торговли Говард Латник поддержал бизнесмена.

Ранее Маск согласился с бывшим советником президента США по национальной безопасности, генералом в отставке Майклом Флинном, который назвал финансирование Украины одной гигантской операцией по отмыванию денег.

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