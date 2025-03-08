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Президента Южной Кореи выпустили из изолятора 0

В мире
Дата публикации: 08.03.2025
BB.LV
Президента Южной Кореи выпустили из изолятора
ФОТО: Global Look Press

Yonhap: президент Южной Кореи Юн Сок Ёль вышел из следственного изолятора.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль вышел из следственного изолятора. Об этом пишет Yonhap.

По информации издания, за пределами изолятора его встретили сторонники. Он также благодарит суд за мужество и решимость в «исправлении беззакония».

Юн Сок Ёля задержали по уголовному делу о мятеже против конституционного строя. 14 декабря парламент Южной Кореи поддержал импичмент против него и отстранил президента Южной Кореи от исполнения своих обязанностей.

15 января Юн Сок Ёля арестовали по этому уголовному делу. Тогда он назвал это «добровольной явкой» на допрос, чтобы избежать «кровопролития».

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