Союзники США забеспокоились из-за позиции Трампа по России

NBC News: союзники США могут сократить доступ к данным из-за отношений с Россией.

Ряд союзников США допускают сокращение объема предоставляемых разведывательных данных из-за примирительного подхода американского президента Дональда Трампа к России. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.

Партнеры рассматривают ограничение доступа из-за страхов насчет защиты иностранных активов, данные о которых могут непреднамеренно раскрыть.

«Администрация Трампа поколебала мнение давних союзников о Соединенных Штатах и ​​о том, можно ли на них положиться», — сказал один из неназванных западных чиновников.

Ранее сообщалось, что США прекратили снабжать разведку Украины актуальными данными со спутников. Украинский канал CyberBoroshno, специализировавшийся на закупке спутниковых снимков высокого качества, утверждал, что из Америки перестали поступать снимки не только российской территории, но и все остальные.