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Союзники США забеспокоились из-за позиции Трампа по России 2

В мире
Дата публикации: 08.03.2025
BB.LV
Союзники США забеспокоились из-за позиции Трампа по России
ФОТО: Global Look Press

NBC News: союзники США могут сократить доступ к данным из-за отношений с Россией.

Ряд союзников США допускают сокращение объема предоставляемых разведывательных данных из-за примирительного подхода американского президента Дональда Трампа к России. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.

Партнеры рассматривают ограничение доступа из-за страхов насчет защиты иностранных активов, данные о которых могут непреднамеренно раскрыть.

«Администрация Трампа поколебала мнение давних союзников о Соединенных Штатах и ​​о том, можно ли на них положиться», — сказал один из неназванных западных чиновников.

Ранее сообщалось, что США прекратили снабжать разведку Украины актуальными данными со спутников. Украинский канал CyberBoroshno, специализировавшийся на закупке спутниковых снимков высокого качества, утверждал, что из Америки перестали поступать снимки не только российской территории, но и все остальные.

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Комментарии (2)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    9-го марта

    Что то ббешечка молчит о резне в сирии, что устроили (и продолжают) "демократические джихадисты" так нежно облизанные всей европетушнёй левацкой. И медия европы молчок, как будто ничего и нет. Мда, помнится я писал, когда еврокуколды сцались счастья когда асада турнули, что закончится всё висельницами на кранах.

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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    9-го марта

    о, сегодня ближе к обеду сподобились доче велле, ббс написать мягенько о происходящем в сирии. Надеялись, что за сутки рассосётся. Но нет. И ужас в хвиттере, что постят от туда не заткнуть. Пришлось писать. А не будь неподцензурных источников информации, то легко смолчали. Не пишут, значит не было и нет. Ублюдочные медийные проститутки. И ббшечка так же.

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