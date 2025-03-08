В еще одной стране НАТО назвали позицию ЕС по Украине нереалистичной

Президент Болгарии Румен Радев назвал нереалистичной позицию Европейского союза (ЕС) «мир через силу». Об этом глава государства сообщил на заседании Европейского совета в Брюсселе, передает его пресс-служба.

«Европа больше не может позволить себе игнорировать реальность и стоять в стороне с пустой надеждой, что она навяжет мир с позиции силы», — приводит ведомство слова президента Радева. Болгарский лидер уточнил, что это не произойдет в ближайшем будущем.

При этом Радев отметил, что Болгария должна модернизировать свою армию и укреплять оборонную промышленность сама, а не по указанию из Брюсселя. Так он отметил вторую задачу, помимо прекращения огня на Украине.

Ранее другой лидер европейской страны-члена НАТО — Словакии — Роберт Фицо объяснил слова своего соратника о российском Киеве. «Заявление Эрика Калиняка понимаю как циничное замечание, он так это обозначил, в этом духе его нужно интерпретировать», — заявил глава словацкого кабмина.