В США задумались об ослаблении санкций против России

Правительство США задумалось о смягчении санкций против России в сфере энергетики, Вашингтон изучает способы ослабления ограничений. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа Белый дом поручил Министерству финансов изучить варианты смягчения санкций. Собеседники агентства подчеркивают, что эта работа позволит быстро снять ограничения в случае завершения конфликта на Украине.

При этом Reuters подчеркивает, что «эти усилия не следует рассматривать как признак того, что США снимут санкции без уступок со стороны России».