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WSJ: У НАТО нет доказательств причастности РФ к повреждениям кабелей на Балтике 3

В мире
Дата публикации: 08.03.2025
BB.LV
WSJ: У НАТО нет доказательств причастности РФ к повреждениям кабелей на Балтике
ФОТО: Global Look Press

У НАТО пока нет доказательств причастности России к повреждениям подводных кабелей в Балтийском море. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Следователи и прокуроры рассказали изданию, что доказать факт диверсии сложно. Для этого необходимы существенные доказательства или улики.

За последние полтора года в Балтийском море произошли четыре крупных инцидента. Во всех из них участвовали суда, курсировавшие между российскими портами или транспортирующие российские грузы, пишет WSJ.

3 февраля в Швеции прокуратура отпустила российское судно Silver Sea, задержанное по подозрению в обрыве подводного кабеля между Латвией и Швецией. «[Это] следует рассматривать в свете серьезной ситуации в сфере безопасности», — написали в ведомстве.

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0

Комментарии (3)

  • A
    Anim
    8-го марта

    Дык, хайли лайкли же! Главное - поорать, а доказательства - да кому они нужны...

    10
    0
  • Д
    Дед
    8-го марта

    Латвии приказано отвалить со своими необоснованными обвинениями.

    16
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    8-го марта

    Да уже определитесь с этим бутебродом. Туда-сюда. 🙄

    13
    0

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