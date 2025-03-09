ЦИК Румынии отклонил кандидатуру Джорджеску на выборах президента, несмотря на решение КС

"Кандидатура Келина Джорджеску была отклонена решением Центрального избирательного бюро", – говорится в сообщении.

Десять членов комиссии проголосовали против утверждения кандидатуры Джорджеску, четыре были за.

После вердикта ЦИК есть 24-часовой период, в течение которого можно официально подать апелляцию в Конституционный суд, который имеет еще 48 часов для принятия решения. Таким образом, окончательное решение по кандидатуре Джорджеску будет принято КС не позднее вечера среды.

Под стенами ЦИК в это время собрались сторонники Джорджеску, которые агрессивно отреагировали на решение комиссии.

7 марта Джорджеску, неожиданный победитель отмененного первого тура президентских выборов, официально подал заявку на регистрацию кандидатом на повторных выборах.

Напомним, Конституционный суд Румынии беспрецедентно аннулировал результаты первого тура выборов после того, как появились обвинения в том, что Россия провела скоординированную онлайн-кампанию для продвижения кандидатуры Джорджеску.

После отказа ЦИК допустить Кэлина Джорджеску на выборы его сторонники попытались прорвать ограждения. Полиция вмешалась и восстановила порядок.

На события уже отреагировал Илон Маск, назвав решение комиссии «безумием».