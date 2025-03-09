США наложили вето на предложение G7 по борьбе с теневым флотом РФ

По данным Bloomberg, США настаивают на смягчении формулировок, касающихся России, в проекте коммюнике перед встречей глав МИД "Большой семерки" (G7) в Канаде.

США отклонили предложение Канады о создании внутри G7 группы по отслеживанию российского "теневого флота", перевозящего нефть в обход санкций, поскольку администрация президента США Дональда Трампа проводит новую оценку позиций Вашингтона в международных организациях. Об этом в субботу, 8 марта, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с подготовкой к встрече министров иностранных дел стран "Большой семерки", которая пройдет на следующей неделе в Квебеке, передает "Немецкая волна".

США настаивают на смягчении формулировок относительно РФ

По этим данным, в ходе переговорах о формулировках проекта совместного заявления по морским вопросам Соединенные Штаты настаивают на ужесточении формулировок в отношении Китая и смягчении положений, касающихся России. В частности, Вашингтон требовал удалить слово "санкции", а также заменить формулировку, ссылающуюся на "способность России вести войну" против Украины, словами "получение дохода".

Из проекта основного коммюнике, с которым ознакомилось Bloomberg, исчезло любое упоминание российской агрессии. Вместо этого в тексте приветствуются "все усилия" по достижению соглашения о прекращении огня, пишет агентство.

Более жесткие формулировки в отношении Китая

Одновременно США настаивают на более жестких формулировках относительно действий Китая, в частности, на прямом упоминании этой страны в положениях, касающихся морской безопасности. Среди прочего Вашингтон требовал включить в текст указания на риски для "жизни и средств к существованию", которые вызваны действиями Пекина по "обеспечению незаконных морских притязаний", его воздушными маневрами и ситуацией вокруг Южно-Китайского моря.

Проект коммюнике G7 не является окончательным, переговоры до встречи или во время нее еще могут привести к значительным изменениям текста, напоминает агентство.

G7 не смогла согласовать заявление по случаю трехлетия войны в Украине

В феврале группа стран "большой семерки" не смогла опубликовать совместное заявление по случаю третьей годовщины полномасштабного вторжения России в Украину, поскольку США выступили против решительного осуждения действий РФ и настаивали на смягчении формулировок.

G7 традиционно называла вооруженное вторжение России в Украину агрессией против соседнего государства. В первоначальном проекте она была также охарактеризована как "незаконная", но в последней версии текст изменен на "разрушительную войну, начавшуюся с вторжения России в Украину".

G7 (также известная как "Большая семерка" или "Группа семи") – объединение семи ведущих промышленно развитых стран: Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии и США. Страны "Большой семерки" проводят регулярные встречи для обсуждения вопросов экономической политики.