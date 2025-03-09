Дональд Трамп намерен аннулировать временный легальный статус проживания около 240 тысяч украинцев, бежавших в США после российского вторжения. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на три источника, близких к администрации США. На практике это может означать ускоренную депортацию украинских беженцев.

По данным Reuters, решение об отмене разрешений на проживание украинцев в США, вероятно, будет принято уже в апреле как часть более масштабных инициатив администрации Трампа по лишению легального статуса более 1,8 миллионов мигрантов, которым было разрешено въехать в США в рамках гуманитарных программам временного убежища, запущенных администрацией Байдена.

Помимо украинцев, в США таким образом въехало около 530 тысяч кубинцев, гаитян, граждан Никарагуа и Венесуэлы, а также более 70 тысяч афганцев, покинувших страну после прихода талибов.

По данным Reuters, Министерство внутренней безопасности пока не прокомментировало эти сообщения. То же самое касается Белого дома и посольства Украины.

Дональд Трамп подписал несколько указов по противодействию иммиграции. Среди них - введение режима ЧП на границе с Мексикой, облегчающее массовую депортацию, а также прекращение работы мобильного приложения CBP One, с помощью которого можно было записаться на подачу прошения об убежище. Все записи через CBP One на данный момент аннулированы.