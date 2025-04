«Замолчи, маленький человек»: Маск и Рубио резко ответили Сикорскому о Starlink для Украины

Никто в США не угрожал отключить Украину от Starlink в ходе полномасштабной войны, отметил госсекретарь США Марко Рубио.

"Просто выдумки. Никто не угрожал отключить Украину от Starlink. И скажите спасибо, потому что без Starlink Украина давно бы проиграла эту войну, а русские уже стояли бы на границе с Польшей", - отметил он в социальной сети X (Twitter).

Рубио сделал это заявление в ответ на пост министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который пообещал разорвать контракт с компанией Starlink, если миллиардер Илон Маск отключит спутниковую связь для Украины.

Вскоре ответил Сикорскому и сам Маск.

"Замолчи, мелкий человек. Вы платите крошечную долю стоимости. И замены Starlink нет", - написал он в X (Twitter).

