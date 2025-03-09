Baltijas balss logotype

«Замолчи, маленький человек»: Маск и Рубио резко ответили Сикорскому о Starlink для Украины 1

В мире
Дата публикации: 09.03.2025
BB.LV
«Замолчи, маленький человек»: Маск и Рубио резко ответили Сикорскому о Starlink для Украины

Марко Рубио и Илон Маск решили не подбирать слова в ответ на заявление Радослава Сикорского.

Никто в США не угрожал отключить Украину от Starlink в ходе полномасштабной войны, отметил госсекретарь США Марко Рубио.

"Просто выдумки. Никто не угрожал отключить Украину от Starlink. И скажите спасибо, потому что без Starlink Украина давно бы проиграла эту войну, а русские уже стояли бы на границе с Польшей", - отметил он в социальной сети X (Twitter).

Рубио сделал это заявление в ответ на пост министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который пообещал разорвать контракт с компанией Starlink, если миллиардер Илон Маск отключит спутниковую связь для Украины.

Вскоре ответил Сикорскому и сам Маск.

"Замолчи, мелкий человек. Вы платите крошечную долю стоимости. И замены Starlink нет", - написал он в X (Twitter).

Ранее Маск заявил, что украинский фронт "рухнет", если он решит отключить Starlink. "Я буквально бросил вызов Путину в физическом бою один на один над Украиной, и моя система Starlink - это основа украинской армии", - отметил он.

Кроме того, Сикорский напомнил, что работу значительной части терминалов Starlink в Украине оплачивает Министерство цифровизации Польши. Речь идет о контракте совокупной стоимостью около 50 миллионов долларов в год.

31
0

Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    10-го марта

    Нынешних леваков у власти в польше администрация трампа любить явно не будет. Отсюда и глум маска.

    3
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
В ходе удара по гражданским объектам в Днепре погибло 4 человека. Иконка видео
Аналитики: перемирия в Украине не будет, РФ продолжает массированное наступление
Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен
Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен 1
Трамп и Стармер договорились давить на Путина
Трамп и Стармер договорились давить на Путина 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Магнитные бури в апреле 2025 года: когда ожидать
Люблю!
Магнитные бури в апреле 2025 года: когда ожидать
В мечтах В. Валайниса латвийская экономика выглядит как–то так. Эксклюзив!
Бизнес
Здесь получают на руки 2500 евро в месяц: власти Латвии делают ставку на стартапы
Почему День дурака празднуется 1 апреля - версии
Люблю!
Почему День дурака празднуется 1 апреля - версии
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало Эксклюзив!
Политика
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
Магнитные бури в апреле 2025 года: когда ожидать
Люблю!
Магнитные бури в апреле 2025 года: когда ожидать
В мечтах В. Валайниса латвийская экономика выглядит как–то так. Эксклюзив!
Бизнес
Здесь получают на руки 2500 евро в месяц: власти Латвии делают ставку на стартапы
Почему День дурака празднуется 1 апреля - версии
Люблю!
Почему День дурака празднуется 1 апреля - версии

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео