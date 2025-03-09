«Замолчи, маленький человек»: Маск и Рубио резко ответили Сикорскому о Starlink для Украины

Марко Рубио и Илон Маск решили не подбирать слова в ответ на заявление Радослава Сикорского.

Никто в США не угрожал отключить Украину от Starlink в ходе полномасштабной войны, отметил госсекретарь США Марко Рубио.

"Просто выдумки. Никто не угрожал отключить Украину от Starlink. И скажите спасибо, потому что без Starlink Украина давно бы проиграла эту войну, а русские уже стояли бы на границе с Польшей", - отметил он в социальной сети X (Twitter).

Рубио сделал это заявление в ответ на пост министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который пообещал разорвать контракт с компанией Starlink, если миллиардер Илон Маск отключит спутниковую связь для Украины.

Вскоре ответил Сикорскому и сам Маск.

"Замолчи, мелкий человек. Вы платите крошечную долю стоимости. И замены Starlink нет", - написал он в X (Twitter).

Be quiet, small man.



You pay a tiny fraction of the cost.



And there is no substitute for Starlink. — Elon Musk (@elonmusk) March 9, 2025

Ранее Маск заявил, что украинский фронт "рухнет", если он решит отключить Starlink. "Я буквально бросил вызов Путину в физическом бою один на один над Украиной, и моя система Starlink - это основа украинской армии", - отметил он.

Кроме того, Сикорский напомнил, что работу значительной части терминалов Starlink в Украине оплачивает Министерство цифровизации Польши. Речь идет о контракте совокупной стоимостью около 50 миллионов долларов в год.