Глава МИД Израиля Гидеон Саар и министерство иностранных дел в последние дни провели "интенсивную и успешную дипломатическую кампанию", в результате которой предотвращено проведение конференции стран-участниц Женевской конвенции, которая должна была завершиться принятием антиизраильских резолюций и последующих шагов по дискредитации Израиля.

Швейцария намеревалась созвать данную конференцию в соответствии с решением Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2024 года. Это была бы уже четвертая такая конференция на тему Израиля и войны против ХАМАСа, при этом ожидалось, что ее заключительный текст должен был содержать негативную оценку Израиля, игнорируя тот факт, что Израиль является демократическим государством, борющимся с террористической организацией.

Ожидалось также, что конференция станет источником новых антиизраильских резолюций, которые враги Израиля будут использовать на международных форумах, а также дополнительных механизмов по продолжению дискредитации Израиля.

Конференции государств-участниц Женевской конвенции должны проводиться только по общим вопросам, касающимся Конвенции, а не по конкретной тематике. Несмотря на это, Швейцария, которая отвечает за реализацию договора, трижды созывала государства-подписанты для обсуждения специфической тематики израильско-палестинского конфликта.

Под руководством министра иностранных дел и при участии отдела международных организаций, юридический отдел МИД и посольство Израиля при структурах ООН в Женеве "предприняли меры по предотвращению проведения конференции" в Швейцарии, а израильские миссии по всему миру провели работу по созданию коалиции с дружественными странами и привлечения как можно большего числа стран к отказу от участия в конференции. Интенсивная дипломатическая операция увенчалась успехом, и большое количество стран "решили не участвовать в столь предвзятом мероприятии, которое в результате было отменено".

Американское издание The Wall Street Journal в статье "Израиль разрабатывает новые военные планы для давления на ХАМАС" отмечает, что переговоры о прекращении огня в Газе зашли в тупик. На этом фоне власти Израиля разработали планы постепенного усиления давления на ХАМАС и готовятся к возобновлению активных боевых действий в Газе, отмечают Дов Либер и Анат Пелед.

Судя по публикации WSJ, вслед за закрытием контрольно-пропускных пунктов и прекращением поставок гуманитарной помощи в Газу (со 2 марта), израильские власти готовы прекратить подачу в сектор электроэнергии и воды. Если подобные меры не сработают, ЦАХАЛ может возобновить нанесение авиаударов и проведение тактических операций в анклаве. В этом случае велика вероятность новой принудительной эвакуации сотен тысяч жителей сектора Газы.