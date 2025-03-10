Гражданство Науру, маленького острова в Тихом океане, можно получить за 105 тысяч долларов. Инициатива "золотого паспорта" направлена на сбор средств для борьбы с изменением климата.

Как сообщает CNN, правительство утверждает, что продажа гражданства поможет собрать средства для плана по переселению 90% населения острова (около 12500 человек) на возвышенности. Государство Науру находится под угрозой из-за повышения уровня моря, штормовых нагонах и эрозии побережья в связи с глобальным потеплением.

Паспорта будут стоить от 105 тысяч долларов, но не будут доступны для людей с определенными уголовными судимостями. Гражданство Науру предоставляет безвизовый доступ в 89 стран, включая Великобританию, Гонконг, Сингапур и ОАЭ. Эксперты считают, что новые владельцы паспортов навряд ли посетят сам Науру, но гражданство даст им возможность вести "глобальную жизнь".

Для Науру программа по продаже паспортов является возможностью обеспечить будущее острова, который находится в сложной ситуации и имеет тяжелую историю. С начала 1900-х годов на острове велась активная добыча фосфатов. Ландшафт был разрушен шахтерами, в результате чего центр острова стал почти бесплодным, превращенным в острые скалы. По этой причине около 80% территории стало непригодным для жизни, и теперь большинство жителей сосредоточены вдоль побережья, под угрозой повышения уровня моря, которое здесь поднимается быстрее, чем в среднем по планете.

Науру рассчитывает получить около 5,6 миллиона долларов от программы в первый год, с последующим увеличением до 42 миллионов долларов ежегодно. Программа будет расширяться постепенно, по мере оценки возможных последствий или негативных эффектов.

Успех программы будет зависеть от того, как доходы будут поступать в страну и на что они будут потрачены, отмечают эксперты. Это включает в себя контроль и прозрачность в расходовании средств, а также предотвращение ситуаций, когда люди, которым обычно было бы отказано в гражданстве, незаконно платят чиновникам за его получение. Правительство заявляет, что проверка программы будет жесткой и исключит людей из стран, признанных ООН как регионы с высоким уровнем риска, включая Россию и Северную Корею.

Науру (ранее — Приятный Остров (англ. Pleasant Island) — карликовое государство на одноимённом коралловом острове в западной части Тихого океана площадью 21,3 км² и с населением в 11 065 человек (2023). Остров Науру находится в 42 км к югу от экватора. Ближайший остров — Банаба — находится в 288 км к востоку и относится к республике Кирибати. Остров находится к северо-западу от Тувалу, 1300 км к северо-востоку от Соломоновых островов, к северо-востоку от Папуа — Новой Гвинеи, к юго-востоку от Федеративных Штатов Микронезии и к югу от Маршалловых Островов.