Новым лидером правящей Либеральной партии Канады избран бывший глава Банка Англии Марк Карни. Он сменит на посту премьер-министра страны Джастина Трюдо, который в январе этого года заявил о намерении уйти в отставку, пишет ВВС .

Карни был единственным кандидатом на пост лидера партии, не входившим в правительство Трюдо. По итогам голосования он набрал 85,9%.

Помимо ожесточенной борьбы с оппозицией на всеобщих выборах, которые пройдут в этом году, новому премьеру также предстоит вести непростые переговоры с США о тарифах на фоне территориальных претензий Дональда Трампа.

В своем выступлении после победы Карни обвинил Трампа в стремлении захватить Канаду. Эта попытка, по его словам, должна быть отражена.

«Американцам нужны наши ресурсы, наша вода, наша земля, наша страна, — заявил он. — Если бы им это удалось, они бы уничтожили наш образ жизни».

«Америка — это не Канада. Канада никогда не будет частью Америки ни в каком виде, ни в какой форме», — добавил Карни.

Уходящий премьер Джастин Трюдо в своей эмоциональной прощальной речи заявил, что Канада сталкивается с «экзистенциальным вызовом» со стороны США. Он также сказал, что гордится своими успехами на посту.

«Не поймите меня неправильно, я чертовски горжусь тем, что мы сделали за последние 10 лет, — сказал Трюдо. — Но сегодня речь пойдет о нашем будущем как партии, как страны».

59-летнего Марка Карни уже много лет считали потенциальным лидером либералов, в основном благодаря его репутации в сфере финансов.

Он позиционировал себя как аутсайдера, не входящего в непопулярное правительство Трюдо, и отмечал, что хочет сосредоточиться на улучшении экономической ситуации в стране.

Трюдо объявил об отставке перед общенациональным съездом Либеральной партии. Там должен был решаться вопрос о переизбрании партийного руководства, и премьер, как полагают, хотел избежать ситуации, когда собственные однопартийцы сместят его с поста лидера.

Нового лидера должны были выбирать около 400 тыс. членов Либеральной партии. В результате свои голоса подали около 150 тыс. человек.

В последнее время Либеральная партия заметно потеряла популярность. Опросы общественного мнения предсказывают ее поражение на всеобщих выборах, которые должны пройти не позднее 20 октября.

Объявляя о своей отставке, Трюдо признал, что в стране возник раскол, парламент фактически парализован несколько месяцев, а правящую партию терзают внутренние баталии.

Канаде нужно перевести дух, а канадцы заслужили право настоящего выбора на следующих выборах, говорил Трюдо.

Кто такой Марк Карни

Карни — канадец и видный экономист. Он был главой Банка Канады в 2008-2013 годах, в первые годы после всемирного финансового кризиса.

Затем, в 2013–2020 годах, он возглавлял Банк Англии, и его служба на этом посту пришлась на бурные годы брексита.

«Я участвовал в разрешении многих кризисов и спасении двух экономик. Я знаю, как работает бизнес, и я знаю, как заставить его работать на вас», — говорил Карни, объявляя о выдвижении своей кандидатуры в своем родном городе Эдмонтон.

В последние несколько месяцев Карни служил советником Трюдо по экономике, но впоследствии стал критиковать бывшего премьера за его действия в этой сфере.

«Я — не единственный член Либеральной партии в Канаде, который считает, что премьер-министр и его команда слишком часто отвлекались от экономики», — говорил Карни.

Кто еще претендовал на должность лидера

Среди претендентов также была бывшая вице-премьер и министр финансов Христя Фриланд.

Фриланд, которая давно рассматривалась как возможный преемник Трюдо, в 1990-е годы работала корреспондентом газеты Financial Times в Москве.

Она известна своей приверженностью Украине и гордится своими украинскими родственниками (ее бабушка и дедушка бежали из западной Украины после заключения пакта Молотова-Риббентропа и ввода туда советских войск). Фриланд свободно владеет украинским языком.

В парламенте она представляет избирательный округ в Торонто.

Фриланд стала первой женщиной-министром финансов Канады, перед тем как внезапно уйти в отставку в декабре из-за разногласий с Трюдо по поводу расходов и способов противостояния угрозе торговой войны со стороны избранного президента США Дональда Трампа.

В выборах также участвовали:

Бывший лидер Палаты представителей 37-летняя Карина Гулд. Она стала членом парламента в 2015 году, а в январе 2017 года была назначена министром демократических институтов, став самой молодой женщиной-министром кабинета в возрасте 29 лет.

Мелани Жоли, квебекский политик и министр иностранных дел с 2021 года. Жоли получила юридическое образование в Оксфорде.

Доминик Леблан, министр финансов и межправительственных отношений, является давним другом Трюдо и одним из его ближайших союзников. Он член парламента более 20 лет и в 2008 году боролся за пост лидера Либеральной партии, но проиграл политику с русскими корнями Майку Игнатьеффу.

Угрозы Трампа

Выборы нового премьер-министра Канады проходили на фоне резкого обострения отношений между Канадой и США. Американский президент Дональд Трамп заявлял о желании сделать соседнюю страну 51-м американским штатом, а Трюдо постоянно называл "губернатором".

По мнению президента США, американцы с канадцами вместе образовали бы великую страну, налоги бы снизились, торговые пошлины были бы ликвидированы, а обе страны были бы надежно защищены от угроз со стороны России и Китая.

Трюдо ответил на это, что Канада «черта с два» станет частью США, добавив, что два государства и так являются самыми крупными партнерами в сфере торговли и безопасности.

Во время съезда Либеральной партии кандидаты в премьеры говорили о том, что Канада никогда не станет частью США.

Трамп ранее отложил до 2 апреля введение тарифов на поставляемые из Мексики и Канады товары.

Новому премьеру придется вести жесткие переговоры с Вашингтоном, особенно о тарифах, сказал CNN профессор политологии из Университета Британской Колумбии Аллан Таппер.

«Это может быть просто другая Канада, с которой придется иметь дело, она будет более напористой, более националистичной и более ответственной за свою судьбу», — считает эксперт.