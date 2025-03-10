Baltijas balss logotype

В 13 аэропортах Германии начались забастовки 0

В мире
Дата публикации: 10.03.2025
Deutsche Welle
https://x.com/Christi61278506

https://x.com/Christi61278506

ФОТО: twitter

Профсоюз Ver.di проводит однодневную предупредительную забастовку в 13 аэропортах Германии в рамках продолжающегося спора о зарплате, пишет DW.

В крупнейших аэропортах Германии в понедельник, 10 марта, началась 24-часовая предупредительная забастовка. Выйти на протест операторов аэропортов, работников наземных служб и авиационной безопасности призвал немецкий профсоюз Ver.di.

Забастовка затронет аэропорты Берлина-Бранденбурга, Штутгарта, Кельна/Бонна, Дюссельдорфа, Дортмунда, Мюнхена, Гамбурга, Франкфурта-на-Майне, Ганновера, Бремена и Лейпцига/Галле. В аэропортах Веце и Карлсруэ/Баден-Баден к забастовке призваны только сотрудники авиационной безопасности, занятые в зонах контроля пассажиров, персонала, грузов и товаров, а также в сервисных службах.

По оценке объединения немецких аэропортов ADV, в результате забастовки, объявленной Ver.di, будет отменено более 3400 рейсов, пострадают около 510 000 пассажиров. Профсоюз добивается повышения заработной платы на 8%, но не менее чем на 350 евро в месяц, а также требует увеличить надбавки за тяжелые работы и предоставить сотрудникам дополнительные выходные дни. В заявлении Ver.di говорится, что забастовка необходима для "улучшения условий труда примерно 25 000 сотрудников".

Неанонсированная забастовка в аэропорту Гамбурга

9 марта, за день до объявленной масштабной стачки, в аэропорту Гамбурга прошла неанонсированная забастовка наземного персонала. Как заявил представитель аэропорта агентству dpa, из 144 прилетов и 139 вылетов по расписанию были выполнены лишь 10 утренних рейсов, остальные отменены. Стачка затронула около 40 000 пассажиров. Телеканал NDR сообщил, что многие пассажиры столкнулись с трудностями, поскольку уже сдали багаж и не могли его вернуть.

По данным Немецкой службы управления воздушным движением, в обычный день в аэропортах Германии совершается около 6000 взлетов и посадок, а также около 3000 транзитных перелетов через немецкое воздушное пространство.

# германия
5
2

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
В ходе удара по гражданским объектам в Днепре погибло 4 человека. Иконка видео
Аналитики: перемирия в Украине не будет, РФ продолжает массированное наступление
Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен
Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен 1
Трамп и Стармер договорились давить на Путина
Трамп и Стармер договорились давить на Путина 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Магнитные бури в апреле 2025 года: когда ожидать
Люблю!
Магнитные бури в апреле 2025 года: когда ожидать
Первый день апреля будет тёплым, на побережье — прохладным
Наша Латвия
Первый день апреля будет тёплым, на побережье — прохладным
В мечтах В. Валайниса латвийская экономика выглядит как–то так. Эксклюзив!
Бизнес
Здесь получают на руки 2500 евро в месяц: власти Латвии делают ставку на стартапы
Почему День дурака празднуется 1 апреля - версии
Люблю!
Почему День дурака празднуется 1 апреля - версии
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало Эксклюзив!
Политика
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
Магнитные бури в апреле 2025 года: когда ожидать
Люблю!
Магнитные бури в апреле 2025 года: когда ожидать
Первый день апреля будет тёплым, на побережье — прохладным
Наша Латвия
Первый день апреля будет тёплым, на побережье — прохладным
В мечтах В. Валайниса латвийская экономика выглядит как–то так. Эксклюзив!
Бизнес
Здесь получают на руки 2500 евро в месяц: власти Латвии делают ставку на стартапы

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео