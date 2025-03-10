Западные СМИ: 10 000 украинских воинов в Курской области сражаются почти в полном окружении

Украина рассматривает выход из Курщины, - пишет американское издание Politico. Контрнаступление РФ набирает обороты. Вскоре командирам ВСУ предстоит выбор: продолжать борьбу или отступить.

На Курщине 10 000 украинских военных находятся под угрозой окружения, пишет также британская The Telegraph. По информации издания, почти три четверти украинских сил на территории РФ находятся в состоянии почти полного окружения и рискуют быть разделенными на две части. Войска, оставшиеся вблизи границы, имеют связь с основными силами через узкий коридор длиной около километра и шириной менее 500 метров в самом узком месте.

Между тем, американская коммерческая спутниковая компания Maxar прекратила передачу Украине снимков, сделанных по заказу правительства США. Это существенно усложняет работу украинских операторов беспилотников, которые используют спутниковые изображения для защиты страны, пишет Business Insider.

Это решение стало частью масштабного ограничения администрацией Трампа американской помощи и разведывательной поддержки Украине. Один из операторов беспилотников заявил Business Insider, что это значительно усложнит обнаружение и поражение российских войск. В условиях распространенного глушения GPS украинские военные полагались на изображения высокого разрешения, в частности полученные от Maxar.

Компания сообщила, что правительство США приостановило доступ украинских пользователей к программе Global Enhanced GEOINT Delivery (GEGD) - основному порталу для обмена закупленными государством спутниковыми изображениями с союзниками. Контракт Maxar с Национальным агентством геопространственной разведки (NGA) также был временно приостановлен согласно директиве администрации по поддержке Украины.