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Госсекретарь США раскрыл, что будет, если Россия откажется от перемирия 0

В мире
Дата публикации: 12.03.2025
BB.LV
Госсекретарь США раскрыл, что будет, если Россия откажется от перемирия

Госсекретарь США Рубио: если Россия откажется от перемирия, это скажет о многом

Если Россия откажется от предложенного Вашингтоном 30-дневного перемирия на Украине, «это скажет нам о многом». Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, его слова приводит агентство Reuters.

По словам Рубио, Белый дом рад, что Киев сел за стол переговоров, теперь дело за Россией – сказать «да».

11 марта в городе Джидда в Саудовской Аравии состоялись переговоры между украинской и американской делегациями. По итогам встречи Киев выразил готовность принять предложение Вашингтона о введении в зоне конфликта 30-дневного режима прекращения огня. США, в свою очередь, заявили о намерении донести эту информацию до российского руководства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами заявил, что Москва не хочет забегать вперед в вопросе о предложенном США перемирии с Украиной.

#война рф и украины #россия-сша
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