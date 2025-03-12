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КС Румынии отказал Джорджеску в участии в повторных выборах 1

В мире
Дата публикации: 12.03.2025
Deutsche Welle
КС Румынии отказал Джорджеску в участии в повторных выборах

Ультраправый политик Кэлин Джорджеску, неожиданно победивший в ноябре в первом туре президентских выборов, отрицает основные демократические ценности, заявил Конституционный суд Румынии.

Конституционный суд (КС) Румынии отказал ультраправому пророссийскому политику Кэлину Джорджеску в участии в повторных выборах президента страны. Вечером во вторник, 11 марта, суд отклонил его апелляцию на решение Центрального избирательного бюро (ЦИБ), которое ранее не позволило ему вновь баллотироваться на президентских выборах.

Джорджеску не признает основные демократические ценности

В своем решении КС указал, что ультраправый политик не признает основные демократические ценности. Среди прочего ранее он неоднократно заявлял, что намерен упразднить политические партии. Кроме того, он критиковал закрепленное в Конституции Румынии членство в ЕС и НАТО.

В день оглашения решения перед зданием Конституционного суда в Бухаресте протестовали сотни сторонников Джорджеску. Полиция усилила меры по охране порядка.

Центральное избирательное бюро Румынии 9 марта отклонило заявку 62-летнего Джорджеску на участие в выборах, намеченных на 4 мая. За снятие его кандидатуры высказались десять членов ЦИБ, в его поддержку - четыре.

#румыния
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    12-го марта

    Странно, а людям нравится, наверное, действительно всех достали эти псевдодемократические ценности.

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