Конец войны близок? Почему Украине и России так сложно достичь мира

Прорыв на переговорах между Украиной и США вселил надежду на окончание войны. Несмотря на молчание России, перспектива прекращения огня, на которое согласился Киев, сейчас не выглядит невозможной. Но даже достижение перемирия — задача не из легких, а на пути к более прочному миру препятствий еще больше. Би-би-си объясняет, почему.

Выгодно ли перемирие Украине?

С одной стороны, да: спустя полторы недели после катастрофической встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом Киеву, кажется, удалось восстановить конструктивный диалог с Вашингтоном. Результатом согласия Украины на 30-дневное прекращение боевых действий стало возобновление США военных поставок и обмена разведданными.

В Киеве рады этим договоренностям еще и потому, что это позволило разбить нарратив о том, что это Украина не хочет прекращения войны, — именно об этом постоянно говорили в Кремле, а с недавних пор и в Белом доме.

Но, с другой стороны, согласие на прекращение огня по всей линии фронта — кардинальный отход от принципов, которых Киев держался на протяжении первых двух лет войны: никакого перемирия пока Россия не выведет войска с международно признанной территории Украины.

Главным аргументом в пользу такой позиции было то, что любая пауза в военных действиях лишь позволит Москве аккумулировать силы для новых атак. Именно поэтому в Джидду украинская делегация приехала с предложением перемирия лишь «в воздухе и на море».

Вопрос гарантий безопасности — то есть какой-то защиты от того, что Россия не воспользуется паузой и не нападет с новой силой, — так и остался открытым.

Но Киеву пришлось пойти на уступки из-за руководства США, которое настаивает на том, что разговор о гарантиях может начаться лишь после прекращения огня.

Владимир Зеленский не скрывает: в желание Владимира Путина закончить войну он не верит.

«Но мы играть с нарративами о том, что это мы не хотим окончания войны, которые распространяет по всему миру Россия, не будем… Я настроен очень серьезно. Для меня самое важное — окончить войну, и я хочу, чтобы президент США это видел», — объяснил свое согласие на американскую формулировку президент Украины.

Сейчас, после того как украинцы публично согласились на такое перемирие, задача американских дипломатов — убедить подписаться под ним Россию.

Выгодно ли перемирие России?

В Кремле по этому вопросу призвали «не забегать вперед». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Москва «внимательно изучает» заявления по итогам переговоров США и Украины и ждет подробностей от американской стороны.

В прошлом Владимир Путин допускал возможность временного прекращении огня — оба раза на Рождество. Киев не воспринимал эти предложения всерьез.

Но о длительном прекращении огня Путин также высказывался со скепсисом — в той же логике, что и руководство Украины. «Стоит остановиться на неделю — это значит дать противнику закрепиться на этих позициях. Дать возможность передохнуть и получить необходимое оборудование, боеприпасы», — говорил он.

По словам близкого к Кремлю источника Би-би-си, российские власти считают, что в нынешней ситуации перемирие без каких-либо условий выгодно прежде всего Киеву: российские войска, хоть и с большими потерями, но продвигаются и в Донбассе, и в Курской области.

Вот как собеседник Би-би-си объясняет логику Москвы: если война остановится без уступок со стороны Киева, то, чтобы добиться своего, Путину, вероятно, придется возобновить боевые действия — и тем самым убедить союзников Украины в том, что России нельзя доверять.

Но очевидные риски есть и у прямого отказа от предложения: это осложнит общение России и США, которое начало налаживаться после прихода Дональда Трампа.

В июне 2024 года Владимир Путин перечислил основные условия для перемирия — среди них вывод украинских войск из Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей, причем в их административных границах, отказ Украины от вступления в НАТО, снятие санкций.

Условиям Путина противоречит и вторая часть итогов переговоров в Джидде — возобновление поставок американского оружия и передачи разведданных Киеву. Президент России много раз критиковал Запад за военную помощь Украине и называл это причиной продолжения боевых действий.

В среду агентство Bloomberg со ссылкой на несколько анонимных источников сообщило, что Путин может и согласиться на временное перемирие с Киевом, но хочет включить в соглашение собственные требования.

Одним из таких условий, по словам собеседника агентства, может быть прекращение поставок оружия из США в Украину. Другой источник сказал, что соглашение, достигнутое между Киевом и Вашингтоном в Джидде, «неприемлемо» для Кремля, поскольку не обсуждалось заранее с Россией.

Есть ли план, что делать дальше?

Россия и Украина говорят, что заинтересованы в полноценном урегулировании войны, а не в короткой передышке. Так что мешает сторонам начать работу над большим мирным соглашением?

Собеседник Би-би-си, близкий к Кремлю, отмечает, что сейчас из-за отсутствия прямого диалога Москвы и Киева, в том числе с участием США и Европы, ни у одной из сторон пока нет предложений по конкретному плану урегулирования, который был учитывал позиции воюющих сторон.

«Нужно писать драфты бумаг. Это все занимает время. Гарантии безопасности Украины? Надо садиться за стол с украинцами и обсуждать это, пытаться понять, какие „красные линии" у Путина. Нейтральный статус [Украины]? Тоже надо садиться и обсуждать, — сетует источник Би-би-си. — А пока никакого плана нет. Причем ни у кого — ни у американцев, ни у европейцев, ни у украинцев, ни у россиян».

Теоретически такие предложения со стороны России мог бы вырабатывать специальный представитель Владимира Путина, продолжает собеседник: «Вот американцы назначили [Кита] Келлога. Путин тоже мог бы кого-то назначить. Эти люди начали бы о чем-то говорить».

Но, по его словам, активной дискуссии на эту тему в Кремле нет. Такого спецпредставителя нет и у Украины.

После переговоров США и России в Эр-Рияде помощник президента Юрий Ушаков говорил, что Россия может сформировать отдельную делегацию для работы с американцами, но пока этого не произошло.

Четкого плана пока не могут предложить и лидеры стран Европы. За прошедший месяц они провели несколько экстренных саммитов — главная такая встреча состоялась в Лондоне.

Но, по словам европейского дипломата, знакомого с ходом обсуждения, пока европейским союзникам Украины тяжело договориться даже между собой — например, по гарантиям безопасности для Киева.

О чем договорились в Лондоне европейские лидеры и надел ли Зеленский костюм к королю На этой неделе президент Франции Эммануэль Макрон призвал лишь начать разработку плана гарантий для Украины.

Сесть за разработку обширного проекта урегулирования сторонам сложно в том числе из-за характера войны, говорят собеседники Би-би-си.

«Конечно, главная проблема в том, что это очень сложные и политические чувствительные вопросы. Чтобы достичь соглашения, страны, которые вели жесточайшую войну с невообразимым уровнем насилия, должны пойти на сложные компромиссы. Это очень трудно», — рассуждает в разговоре с Би-би-си Сэмуель Чарап, старший научный сотрудник исследовательской корпорации RAND.

Пока же, подчеркивает он, несмотря на очевидные изменения в риторике ключевых сторон — например, США, война продолжается, а Россия и Украина так и не вступили в прямой диалог друг с другом.

«Конечно, в последние недели изменилось многое, но в каком-то смысле можно сказать, что пока не поменялось ничего», — отмечает Чарап.

Об этом же в разговоре с Би-би-си сказал и Джон Лаф, старший научный сотрудник Центра новых евразийских стратегий (NEST) и бывший представитель НАТО в Москве. Нынешнюю стадию дипломатических контактов он описал как «предшествующую реальным переговорам».

По словам Лафа, диалог Белого дома с Кремлем пока выглядит скорее как попытка «задать тон» для возникновения диалога и восстановить дипломатические отношения, а не определить реальные параметры сделки, которая положила бы конец войне.

«Когда Трамп говорит о мире, он говорит именно о прекращении огня. Проблемы [мирного урегулирования] — слишком сложные, чтобы быстро с ними разобраться. Это просто невозможно сделать», — подчеркивает Лаф.

Прекращение огня, возможно, позволило бы начать переговоры о том, как мог бы выглядеть план постоянного урегулирования, продолжает эксперт.

Но продлиться они могут долго: «Поскольку эта война и причины ее возникновения настолько сложны, а сам конфликт длится уже три года и нанес огромный ущерб, возникает множество вопросов, связанных с репарациями, замороженными активами и всеми этими вещами. Решение этих вопросов может занять месяцы, если не годы».

Какими могут быть гарантии Украине и уступки Москвы?

Хороший пример того, как сильно расходятся позиции сторон, – дискуссия о возможной отправке в Украину миротворцев, которая уже несколько недель продолжается в Европе. Активнее всего эту идею продвигают Франция и Британия. В теории готовы присоединиться и другие страны — например, об этом говорили Дания и Австралия.

При этом, по словам европейского дипломата, знакомого с обсуждениями на мартовском саммите в Лондоне, многие страны ЕС относятся к этой идее без большого энтузиазма: «Сложилось впечатление, что Лондон надеялся, что другие страны подхватят его идею отправки миротворцев и предложат свое участие или даже какое-то свое видение. Но и этого не произошло и не могло произойти. Во многих странах Европы сейчас непростая внутриполитическая обстановка».

По словам собеседника Би-би-си, многие страны ЕС опасаются, что ценой отправки военных в Украину может стать «политический коллапс или хаос». «Мало кто готов к резким движениям в такой ситуации», — подчеркивает дипломат.

Дональд Трамп на словах не возражал против европейских миротворцев в Украине. Но подчеркивал, что США ни при каких обстоятельствах не отправят туда своих военных.

Из его заявлений не ясно, готовы ли американские власти дать хоть какую-то поддержку или гарантии европейскому континенту — Financial Times утверждала, что Макрону не удалось получить таких обещаний от Трампа. Премьер Британии Кир Стармер говорил, что без американской поддержки миротворческая миссия была бы невозможна.

Российские власти резко против идеи с миротворцами — Москва несколько раз заявила, что не хочет видеть военных из стран НАТО у своих границ. «Место для компромисса мы не видим. Ведется эта дискуссия с откровенно враждебной целью», — заявил на днях Сергей Лавров.

По мнению бывшего представителя НАТО в Москве Джона Лафа, эти обсуждения вряд ли приведут к какому-то результату: «В каком-то смысле это пустые угрозы. И Европа, и Кремль понимают, что США не дадут гарантии безопасности такой миссии».

По мнению Лафа, единственным приемлемым для Кремля вариантом могла бы быть отправка наблюдателей, напоминающих сотрудников специальной мониторинговой ОБСЕ, которая работала в Донбассе в 2014–2022 годах.

Эксперт RAND Сэмуэль Чарап тоже считает идею с миротворцами не слишком перспективной — в первую очередь потому, что цель потенциальной отправки европейского контингента не ясна.

«Если они находятся там, чтобы защитить Украину, тогда это уже не миротворцы», — объясняет он. Если такой цели у миротворцев не будет, то тогда непонятно, как именно это гарантирует безопасность Украины.

Неожиданным ответом могло бы стать появление на линии разграничения китайских военных – возможно, в составе более широкой миссии под мандатом ООН.

Всерьез и публично пока этот вариант не обсуждается, но у него может быть ряд преимуществ, говорил в разговоре с Би-би-си китаист из Берлинского Центра Карнеги Александр Габуев.

Так, ни одна из сторон конфликта не осмелится атаковать этих миротворцев, опасаясь испортить отношения с Пекином. К тому же к невозобновлению войны будет привязан престиж лично Си Цзиньпина, для которого такая миссия станет еще и способом улучшить отношения Китая с Европой.

«Компромисс не будет полностью устраивать ни одну, ни другую сторону, но они могли бы с ним жить», - говорит Габуев.

По мнению Чарапа, реальной гарантией безопасности могло быть соглашение, напоминающее договоренности США и Израиля во время переговоров о мире с Египтом в 1975 году. Тогда Вашингтон помог достигнуть прекращения огня и пообещал Израилю, что предпримет «действия по исправлению положения», если Каир нарушит перемирие.

С этим согласен и собеседник Би-би-си, близкий к Кремлю. По его словам, такие соглашения устроили бы Владимира Путина куда больше, чем потенциальное присутствие вооруженного европейского контингента в Украине. Он напомнил, что похожие гарантии Киеву обсуждались и во время российско-украинских переговоров весной 2022 года (их итогом стало стамбульское коммюнике).

Но тогда страны, которых Украина хотела бы видеть гарантами, без энтузиазма смотрели на перспективу подписаться на потенциальное вступление в войну против России. Изменилась ли их позиция за три года большой войны, неясно.

Во время недавнего визита в Лондон Владимир Зеленский заявил, что лучшей гарантией безопасности Украины стала бы «сильная армия». Джон Лаф, бывший представитель НАТО в Москве, согласился с этим — по его словам, лучшим инструментом сдерживания ради сохранения мира остается укрепление вооруженных сил Украины и создание линий обороны.

Украинские военныеАвтор фото,TETIANA DZHAFAROVA/AFP via Getty Images Подпись к фото,Российские власти, по словам источника Би-би-си, считают, что в нынешних условиях перемирие выгодно, скорее, Украине Европейские лидеры обещают продолжать военную поддержку Киева вне зависимости от позиции США. Но неясно, устроит ли это Кремль, который как минимум в начале вторжения требовал значительного сокращения численности украинской армии и называл «демилитаризацию» страны одной из главных целей.

Вопрос о том, на какие компромиссы готова пойти Россия, тоже остается открытым. На недавней встрече с членами семей участников войны Владимир Путин пообещал, что Россия «не отдаст своего» в Украине.

Дональд Трамп грозит Москве усилением санкций, если та не пойдет на уступки. Но каких именно уступок, помимо прекращения огня, Вашингтон ожидает от Кремля, неизвестно. Отчасти это связано с тем, что на данный момент непонятно, чего в целом новая американская администрация ожидает от отношений с Москвой.

«Какова цель США — нормализация отношений с Россией? И в этом случае прекращение огня надо воспринимать как ступень на пути к этой цели? — рассуждает Сэм Чарап. — Или цель именно в остановке боевых действий, а нормализация отношения — это способ достичь этой остановки? Мы просто не знаем ответа на этот вопрос».